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    Бюджетні автомобілі значно подорожчають. Керманич Renault розповів, коли це станеться

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    Clio - найменша модель в лінійці Renault - Бюджетні автомобілі значно подорожчають. Керманич Renault розповів, коли це станеться
    Clio - найменша модель в лінійці Renault
    Фото з відкритих джерел

    За словами голови групи Renault Луки де Мео, виробники змушені будуть підіймати ціни після введення в Європі екологічної норми Euro 7

    Бюджетні невеличкі автомобілі суттєво подорожчають. Такий прогноз в інтерв’ю виданню Autocar зробив Лука де Мео – топ-менеджер французької групи Renault, добре відомої в Україні за такими недорогими моделями, як Logan, Sandero та Duster.

    На думку топ-менеджера, автовиробники будуть змушені підвищити європейські ціни після вступу в силу екологічних норм Euro 7 в 2025 році. Ці норми зобов’яжуть компанії оснащувати всі без виключення автомобілі сажовими фільтрами і нейтралізаторами, що призведе до подорожчання невеликих за об'ємом моторів вдвічі.

    «Немає значення, розробляєте ви Clio за 15 тисяч євро або Mercedes-Benz S-Class за 120 тисяч євро - потрібен фільтр сажі з дорогоцінними металами. Звісно, для S-Class фільтр трохи більше, але в процентному співвідношенні він все одно виявиться набагато дешевше, а покупець може дозволити собі заплатити. У той же час автовиробникам, які випускають невеликі моделі B-сегмента, доведеться непросто », - вважає пан Мео.

    Концепт міського електромобіля Renault 5
    Концепт міського електромобіля Renault 5

    У той же час, на думку топ-менеджера, забуття компактним міським моделям не загрожує - вони перейдуть на електротягу. За оцінкою де Мео, щорічно вартість батарей падає на 10%, а міським моделям потрібні акумулятори порівняно невеликої ємності.

    Тобто, вартість авто B-сегменту зростатиме, тоді як собівартість компактних електрокарів буде знижуватися, і в якийсь момент дві криві витрат перетнуться, пояснив бос французького концерну.

    Втім, Лука де Мео вважає, що автовиробникам не вдасться повністю відмовитися від ДВЗ уже в 2030 році. Топ-менеджер не вірить, що всі європейці будуть готові перейти на електрокари через десять років.

    Однак з введенням норм Euro 7 не електрифіковані моделі стануть рідкістю, причому вкластися в нові норми токсичності зможуть тільки повноцінні гібриди, а не «м’які» версії.

    Теги: ціни час Renault
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