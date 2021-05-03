Бюджетні автомобілі значно подорожчають. Керманич Renault розповів, коли це станеться

За словами голови групи Renault Луки де Мео, виробники змушені будуть підіймати ціни після введення в Європі екологічної норми Euro 7

Бюджетні невеличкі автомобілі суттєво подорожчають. Такий прогноз в інтерв’ю виданню Autocar зробив Лука де Мео – топ-менеджер французької групи Renault, добре відомої в Україні за такими недорогими моделями, як Logan, Sandero та Duster.

На думку топ-менеджера, автовиробники будуть змушені підвищити європейські ціни після вступу в силу екологічних норм Euro 7 в 2025 році. Ці норми зобов’яжуть компанії оснащувати всі без виключення автомобілі сажовими фільтрами і нейтралізаторами, що призведе до подорожчання невеликих за об'ємом моторів вдвічі.

«Немає значення, розробляєте ви Clio за 15 тисяч євро або Mercedes-Benz S-Class за 120 тисяч євро - потрібен фільтр сажі з дорогоцінними металами. Звісно, для S-Class фільтр трохи більше, але в процентному співвідношенні він все одно виявиться набагато дешевше, а покупець може дозволити собі заплатити. У той же час автовиробникам, які випускають невеликі моделі B-сегмента, доведеться непросто », - вважає пан Мео.

Концепт міського електромобіля Renault 5

У той же час, на думку топ-менеджера, забуття компактним міським моделям не загрожує - вони перейдуть на електротягу. За оцінкою де Мео, щорічно вартість батарей падає на 10%, а міським моделям потрібні акумулятори порівняно невеликої ємності.

Тобто, вартість авто B-сегменту зростатиме, тоді як собівартість компактних електрокарів буде знижуватися, і в якийсь момент дві криві витрат перетнуться, пояснив бос французького концерну.

Втім, Лука де Мео вважає, що автовиробникам не вдасться повністю відмовитися від ДВЗ уже в 2030 році. Топ-менеджер не вірить, що всі європейці будуть готові перейти на електрокари через десять років.

Однак з введенням норм Euro 7 не електрифіковані моделі стануть рідкістю, причому вкластися в нові норми токсичності зможуть тільки повноцінні гібриди, а не «м’які» версії.