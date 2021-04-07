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    Citroen вперше показала на відео свій новий флагманський кросовер

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    Citroen C5 - Citroen вперше показала на відео свій новий флагманський кросовер
    Citroen C5

    Французька компанія опублікувала перше відео нового кросовера, який отримає статус флагманської моделі

    Французька Citroen опублікувала перше відео, яке натякає на те, як буде виглядати C5 – новий флагманський кросовер компанії.

    В ролику Citroen C5 демонструють з декількох ракурсів на нічній дорозі. На різних планах кросовер одночасно поєднує в собі стилістичні риси хетчбека, а також універсалу з великим, як у позашляховика, дорожнім просвітом. А зверху новинка взагалі нагадує седан.

    За словами директора по продуктам і стратегії марки Лоуренса Хансена, новий C5 отримав зовсім інший дизайн, який дозволив зробити автомобіль «максимально зручним для користувачів».

    Решта подробиць майбутньої моделі стануть відомі під час офіційної прем'єри, яка відбудеться вже 12 квітня. У дилерські центри новий Citroen C5 потрапить у другій половині 2021 року.

    Теги: Citroen C5
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