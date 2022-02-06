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    Електричний кросовер Skoda Enyaq влаштував заїзд з електричним літаком

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    У новому відео електричний літак співставляється з Enyaq iV - Електричний кросовер Skoda Enyaq влаштував заїзд з електричним літаком
    У новому відео електричний літак співставляється з Enyaq iV

    У новому відео електричний літак співставляється з Enyaq iV

    Минулого року вертоліт приземлився на дах Kodiaq, а цього разу в кадрі опинився інший повітряний транспорт та інша модель чеської марки. У новому відео електричний літак співставляється з Enyaq iV.

    «Дуель» відбувається між Pipistrel Velis Electro та Skoda Enyaq iV. Ідея відео Skoda полягає в тому, щоб показати, що часи змінюються, і мобільність без шкоди довкіллю доступна як на землі, так і в повітрі.

    Enyaq iV є першим спеціалізованим електромобілем компанії, а Pipistrel Velis Electro — першим у світі електричним пасажирським літаком, сертифікованим EASA – Агентством авіаційної безпеки Європейського Союзу.

    Чеська марка зазначає, що обидва електричних транспортних засоби дешевші в експлуатації, за аналоги зі звичайними моторами, при цьому вони значно тихіші та плавніші в польоті та водінні. Словенський легкий літак з акумулятором на 21 кВт*год має час польоту близько 45 хвилин між зарядками, тоді як позашляховик може подолати до 532 кілометри з зі своїм 82-кіловатним акумулятором.

    Теги: літак Skoda Skoda Enyaq iV
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    Електричний кросовер Skoda Enyaq влаштував заїзд з електричним літаком