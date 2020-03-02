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    Авто

    Французи презентували електромобіль-трансформер

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    Renault Morphoz - Французи презентували електромобіль-трансформер
    Renault Morphoz

    Renault продемонструвала концепт електромобіля, в якому можна змінювати батареї

    Renault представила Morphoz – електромобіль, який може працювати, як у міському, так і у «далекобійному» режимі.

    У міському режимі Morphoz має батарею на 40 киловатт-годин. Цього має вистачати для поїздок на роботу та у справах. Але, якщо треба їхати далеко, електромобіль можна доукомплектувати додатковою батареєю на 50 кВт*г.

    Додатковий акумулятор дозволить проїхати без підзарядки близько 700 кілометрів. Це більше, ніж проїжджає Tesla Model S – серійний електромобіль з найбільшим в світі запасом ходу.

    У міському режимі Renault Morphoz має 4,4 метра в довжину, 2 метри в ширину, 1,55 метра у висоту і 2,73 метра між осями. Він оснащується 136-сильним електромотором, який обертає передні колеса, і батареєю на 40 кіловат-годин, якої повинно вистачати на 400 км шляху.

    У режимі Travel кузов розсувається в районі передніх крил і корми. Загальна довжина збільшується на 40 см, 20 з них припадає на колісну базу. Це дозволяє встановити додаткові акумулятори і зробити салон і багажник просторіше. Крім того, такому кросоверу запропонований 218-сильний електромотор.

    Трансформація здійснюється на спеціальній станції. Установка батарей займає всього кілька секунд.

    Tesla
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