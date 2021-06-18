Хорвати візьмуть під контроль легендарну автомобільну марку

Bugatti Chiron з командою, що відповідає за виробництво

Хорватська Rimac отримає контрольний пакет акцій легендарною Bugatti

Хорватська Rimac контролюватиме легендарного французького виробника суперкарів – Bugatti. Хорвати отримають контрольний пакет акцій славетної марки в рамках об’єднання з концерном Volkswagen, якому зараз належить Bugatti.

Німецьке видання Manager Magazin повідомило, що Rimac утворе спільне підприємство з Porsche, в якому хорватам належатиме 55%, а німцям – 45%. Під управління цієї новоутвореної компанії концерн Volkswagen також передасть і бренд Bugatti.

Porsche вже є великим інвестором Rimac. У 2018 році німецький автовиробник придбав 10 відсотків Rimac, у 2019 році збільшив долю до 15%, а цієї весни – до 24%. Вартість останньої угоди склала 70 мільйонів доларів.

На початку літа відбулася прем'єра Rimac Nevera – одного з найпотужніших і найшвидших серійних автомобілів на планеті. Саме цей автомобіль станом на червень 2021 року очолює рейтинг найшвидших електромобілів в світі.

Rimac Nevera оснащено чотирма електромоторами, які вкупі видають 1914 кінських сил і 2360 Нм крутного моменту.

Цієї потужності достатньо, щоб розігнати 2150-кілограмовий двомісний спорткар з місця до першої «сотні» за 1,97 секунди, а до 300 кілометрів на годину - за 9,3 секунди.