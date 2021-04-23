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    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні

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    Volkswagen Polo - Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen Polo
    Фото: Volkswagen

    Німецька компанія презентувала оновлений Volkswagen Polo – один з найпопулярніших автомобілів в Європі

    Дебютував оновлений Volkswagen Polo – один з найпопулярніших автомобілів в Європі. Щоправда, в Україні він офіційно не продається. Але на вторинному ринку його можна зустріти досить часто.

    Зовнішність «Поло» не змінилася радикально. Виробник підправив бампери, поміняв решітку радіатора і додав оптичну смугу, яка з'єднує блоки фар.

    Розмірність колісних дисків – від 14 до 16 дюймів.

    Фари і ліхтарі змінилися за формою, але не кардинально, і стали повністю світлодіодними за замовчуванням.

    У топових комплектаціях Polo оснастили адаптивними матричними фарами з новою технологією. Вона включає в себе динамічні покажчики повороту, функцію підсвічування повороту і автоматичне дальнє світло.

    Ще одна «родзинка» оновленого Polo – система, що забезпечує напів автономне управління. Вона об'єднує в собі адаптивний круїз-контроль і систему утримання в смузі.

    За замовчуванням є система екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів. А системи моніторингу «сліпих» зон і розпізнавання дорожніх знаків можна докупити. Як відзначає виробник, такий набір електроніки складно знайти на «однокласниках» Polo.

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    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні
    Volkswagen похизувався популярною новинкою, яка не продається в Україні

    Чимало нововведень і в салоні. Тут з'явилися:

    • центральна подушка безпеки;
    • нове багатофункціональне кермо;
    • цифрова «приборка» діагоналлю від 8 до 10,25 дюймів.

    Мультимедійна система оснащується сенсорним екраном від 6,5 до 9,2 дюйма, підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Крім цього, Polo отримав сенсорний блок клімат-контролю, відсік для бездротової зарядки і нові варіанти обробки.

    Гамма двигунів не змінилася. Базовим мотором залишився літровий «атмосферник», що розвиває 80 кінських сил. Найпотужніша версія має 1,5-літровий двигун, що видає 150 кінських сил.

    Трансмісія – 5- та 6-ступенева «механіка» або «робот» DSG.

    Теги: Volkswagen
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