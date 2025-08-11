Головна Техно Авто
Іржа – не перешкода. Раритетний Porsche виставлено на аукціон за вражаючу суму (фото)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Porsche 356 Speedster 1955 року випуску
фото: Gumtree

Спорткар зараз у відмінному стані  

У Британії іржавий Porsche 356 Speedster 1955 року випуску, який простояв у сараї понад 60 років, виставлено на аукціон за 400 тисяч фунтів стерлінгів – приблизно 22,2 млн гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Daily Mail.

Раритетний спорткар понад шість десятиліть простояв у сараї на фермі в американському штаті Огайо. Власник придбав Porsche 356 Speedster у 1955 році і проїхав на ньому за сім років 62 тисячі миль за сім років – майже 100 тисяч км.

Іржа – не перешкода. Раритетний Porsche виставлено на аукціон за вражаючу суму (фото) фото 1
фото: Gumtree

Нещодавно по «наводці» автоексперт знайшов цю рідкісну модель. Автомобіль зберігся у чудовому стані. З того часу автомобіль зазнав масштабної реставрації: двигун і коробка передач були розібрані та перебрані, а всі килимки та оббивка сидінь були замінені на зістарену шкіру. На кузові збереглися сліди сріблястої фарби, якою його колись перефарбували, й патина.

Іржа – не перешкода. Раритетний Porsche виставлено на аукціон за вражаючу суму (фото) фото 2
фото: Gumtree

«Зовні були зроблені всі зусилля для збереження цілісності оригінального раннього кузова 356 року. Зрозуміло, що Speedster регулярно використовувався тільки до 1962 року, проїхавши близько 60 тисяч миль, перш ніж його поховали в сараї, де його пізніше і виявлено», – розповів представник Iconic Auctioneers.

Зараз раритетний Porsche у повністю робочому стані. Спорткар 23 серпня виставлять на аукціон Iconic Auctioneers у Сільверстоуні.

Іржа – не перешкода. Раритетний Porsche виставлено на аукціон за вражаючу суму (фото) фото 3
фото: Gumtree

Нагадаємо, у 2023 році в ОАЕ виявили покинутий посеред вулиці Porsche 911 1997 року в тюнінгу від Gemballa. Раритетний спорткар стояв просто неба в одному з дворів Дубая.

У лютому 2023 року саме цей Gemballa Extremo Bi-Turbo було продано на аукціоні за 379 500 євро, і тоді він був у відмінному стані та мав пробіг всього 18 400 км. Очевидно, що авто покинули пізніше. На весь світ є лише два таких екземпляри.

