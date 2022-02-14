В Ізраїлі розбили найдорожчий спорткар Ferrari (відео)

В Ізраїлі розбили Ferrari за $900 тис.

Спорткар Ferrari вартістю майже мільйон доларів розбили на трасі в Ізраїлі

В Ізраїлі розбили найпотужніший та найшвидший спорткар Ferrari 812 Superfast вартістю близько $900 тис. Аварія сталася 13 лютого, повідомляє виданняThe Times of Israel.

На кадрах з камери приладової панелі сусіднього транспорту видно, як авто намагається обігнати вантажівку. Однак його збила інша машина, що проїжджала поруч.

Очевидці розповіли, що аварія стала результатом перегонів водія Ferrari.

Зазначається, що травмувалися троє людей. Всі вони самостійно поїхали в лікарню. Тоді як 812 Superfast отримав серйозні пошкодження.

Вперше італійська компанія представила Ferrari 812 Superfast у 2017 році. Спорткар оснащено силовою установкою потужністю близько 800 кінських сил. Автомобіль здатний розганятися до 100 км/год менш ніж за три секунди.

Максимальна швидкість – 340 км/год.