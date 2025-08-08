Tesla готує масштабне оновлення автопілоту

Оновлення може вийти до кінця вересня 2025 року

Точні технічні деталі не розкриваються

Американський бізнесмен та генеральний директор Tesla Ілон Маск анонсував розробку нового покоління системи повного автономного водіння (FSD) з приблизно в десять разів більшою кількістю параметрів і покращеною відеокомпресією. Про це Ілон Маск повідомив у мережі Х.

Наразі FSD виконує навігацію, перестроювання і паркування, але потребує контролю водія.

Варто зазначити, що оновлення FSD збіглося в часі з рішенням суду у Флориді, який зобов’язав Tesla виплатити $243 млн у справі про аварію 2019 року: Model S на автопілоті проїхала знак «Стоп» і зіткнулася з припаркованим SUV. Внаслідок інциденту загинув пасажир.

Присяжні визнали компанію відповідальною на 33%, а в Техасі подали позов від акціонерів – їх турбують заяви Tesla про автономне водіння та роботаксі, які, за їх словами, були неправдивими або оманливими.

У червні Tesla запустила пілотну програму робототаксі в Остіні. Відео з випробувань показали небезпечну поведінку авто – різке гальмування, виїзди на інші смуги та зупинки на переходах.

NHTSA попросила у компанії пояснення, триває понад 40 розслідувань інцидентів з Autopilot і FSD. Tesla відповідає на них оновленнями, а акції компанії після заяви Маска зросли на 2%.

Нагадаємо, акції Tesla впали майже на 8% після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США знову викликали занепокоєння щодо його прихильності до майбутнього компанії, яка бореться зі зниженням продажів.