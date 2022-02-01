Українець розбив спорткар за мільйон доларів. Оприлюднено відео

У Дубаї українець розбив ексклюзивний суперкар Ferrari, який коштує мільйон доларів

У Дубаї розбили ексклюзивний суперкар Ferrari SF90 Stradale. Такий автомобіль коштує близько мільйона доларів. За кермом був Олександр Слобоженко – молодий український підприємець, бізнес якого пов’язаний з онлайн-казино.

Відео з ДТП він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Українець узяв Ferrari SF90 Stradale на прокат, щоб визначити, чи варто купувати це авто. Свою поїздку він записував на відео, що дозволило зафіксувати момент аварії. Суперкар Ferrari втратив керованість і вдарився передньою частиною.

Сам Слобоженко стверджує, що причиною аварії стала технічна несправність. Проте, судячи з відео, скоріш за все, водій не впорався з керуванням потужним автомобілем.

У ДТП ніхто не постраждав, але в автомобіля пошкоджені передні бампер та крило, а також подряпана фара. Ремонт суперкара не буде дешевим, але, напевно, прокатний автомобіль застрахований.

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SF90 Stradale – найдорожчий суперкар Ferrari. Модель було представлено у 2019 році. Автомобіль оснащено гібридною силовою установкою. Її побудовано на базі бензинового мотору об’ємом три літри, який видає 780 кінських сил та 800 Нм обертального моменту.

Також до складу установки входять три електромотори загальною потужністю 220 кінських сил. Тобто, всього суперкар має чотири мотори.

З місця до «сотні» Ferrari SF90 Stradale розганяється за 2,5 секунди. А до 200 кілометрів на годину – за 6,7 секунди.

Максимальна швидкість – 340 кілометрів на годину. Завдяки батареї ємністю 7,9 кіловат-години на електротязі SF90 Stradale може проїхати 25 кілометрів.

Олександр Слобоженко – власник компанії, яка називається Traffic Devils, що можна перекласти як «дияволи трафіку». Ці «дияволи» заробляють на тому, що генерують трафік для онлайн-казино.

Слобоженко прийнято називати мільйонером. Хоча про реальні статки 22-річного бізнесмена нічого невідомо, адже його компанія не є публічною. Проте, у себе в Instagram Олександр постійно публікує фотографії з дорогими машинами, що, напевно, має підкреслювати його статус.