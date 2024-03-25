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«Жигулі» за ціною спорткарів та мільярдні зарплати. Топ курйозів у деклараціях посадовців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Жигулі» за ціною спорткарів та мільярдні зарплати. Топ курйозів у деклараціях посадовців
Не менш багатою на помилки та цікавою виявилася графа «Цінне рухоме майно», куди деякі декларанти віднесли своїх тварин
фото з відкритих джерел

Похибки та проблеми з одиницями вимірювання одні з найрозповсюдженіших проблем декларантів

Опендатабот проаналізував близько 200 тис. декларацій посадовців та виявив багато помилок і курйозів. Серед них – мільярдні доходи працівників освіти та АЕС, футболки, домашні тварині, про це йдеться в публікації Опендатабот.

1,7 тис. звернень з проханням подати виправлені декларації отримали НАЗК з березня 2023 рік по березень поточного року. З них 1,4 тис. людей скористалося можливістю внести правки.

Похибки та проблеми з одиницями вимірювання одні з найрозповсюдженіших проблем декларантів. Наприклад, Іван Стовповий, працівник Балаклійської міськради, у декларації оцінив свій Ваз 2106 1978 року у 66 млн грн.

Викладачка Національної академії МВС Юлія Висотенко зазначила, що її чоловік отримав зарплату у 259 млрд грн. До порівняння, у 2021 році заробітки чоловіка складали 259 тис. грн. 

Очевидну похибку у декларації допустив також Сергій Чопко – майстер третьої категорії на Хмельницькій АЕС. Він повідомив, що його дружина, яка працює на тій самій АЕС, отримала зарплатню понад 91 млрд грн за 2022 рік. Водночас зарплата самого декларанта склала 284 тис. за той самий період.

Не менш багатою на помилки та цікавою виявилася графа «Цінне рухоме майно», куди деякі декларанти віднесли своїх тварин. Найяскравішим випадком є нардепка Верховної Ради Олександра Устінова, яка повідомила про «собаку-тапки-погризяку» – лабрадора Коді. Також посадовиця задекларувала як цінне майно футболку: «Перша в Україні футболка Ukraine F*ck Corruption».

У інших деклараціях також зустрічаються тварини, проте не так креативно оформлені, зокрема, леви, звичайні коти, миші, папуги, кури, рибки тощо.

Нагадаємо, українці подали 266 тис. декларацій про майновий стан та доходи у 2023 році. Сума задекларованого доходу – 147,92 млрд грн.

До слова, у лютому 2024 року народний депутат Микола Тищенко задекларував 12,6 млн грн у вигляді подарунка.

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Теги: декларація НАЗК депутат українці

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«Жигулі» за ціною спорткарів та мільярдні зарплати. Топ курйозів у деклараціях посадовців
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