Іспанці показали електричний суперкар

Новинка розганяється до «сотні» всього за 2,5 секунди

Іспанський стартап Baltasar представив електричний суперкар Revolt – автомобіль без лобового скла і даху, що може їздити гоночним треком та містом.

Виробник стверджує, що розробка Revolt велась впродовж багатьох років і трималась у таємниці, аби не портрапити у ситуацію, подібну іншим стартапам, які анонсували концепти, показували рендери чи навіть макети, а потім назавжди зникали.

Натомість «Бальтазар2 хотів «представити реальний, повністю розроблений і готовий до продажу електричний суперкар, який здивує усіх».

Revolt – це спільне творіння Baltasar, Millor та Enchufings – компаній, засновником і директором яких є Бальтазар Лопес. Кожна компанія займається окремою частиною виробництва: Baltasar будує автомобіль, Millor виробляє акумулятори, а Enchufings займається зарядними системами.

Усі компанії базуються в Барселоні, де кожен елемент Revolt створюється вручну з нуля.

У рух електрокар приводить пара електромоторів, які забезпечують загальну потужність у 500 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту. Revolt має задній привід і систему розподілу крутного моменту між колесами.

Двомісний автомобіль, побудований на легкій металевій рамі, оснащений кузовом та салоном з вуглецевого волокна, а тому важить всього 770 кілограмів. Більше половини цієї ваги припадає на акумулятор. Низький центр маси та потужні двигуни дозволяють Revolt досягти 100 кілометрів на годину за 2,5 секунди.

Максимальна швидкість не названа.

Живлення забезпечують батареї, енергії в яких має вистачати на 600 кілометрів пробігу у міському трафіку або 40 драйвових хвилин на треку. Швидкісна зарядка дозволяє отримати додаткові 100 кілометрів пробігу усього за 5 хвилин. Передбачено чотири режими руху.

Revolt оснащений зйомним кермом з карбону, карбоновими гоночними сидіннями та 6-точковим гоночним паском.

Baltasar вже приймає замовлення на Revolt з оплатою за бронювання у розмірі 1000 євро. Ціна електричного суперкара складе 230 000 євро, а виробництво планується розпочати в 2022 році.

Джерело: 24 канал