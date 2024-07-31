Із 1 серпня сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення

Старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію залишаються чинними до кінця терміну їх дії

Захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування

Починаючи із 1 серпня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які матимуть додатковий захист. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів №1358 від 22 грудня 2023 року, передає Укравтопром.

Відтак, захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування, також на бланку свідоцтва додатково розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті.

Зазначається, що QR-код містить посилання на відповідний електронний сервіс, розміщений на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС, що використовується для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва, та підтвердження його дійсності.

Водночас старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію залишаються чинними до кінця терміну їх дії.

Раніше повідомлялося, для майбутніх водіїв почали діяти більш жорсткі правила. З 28 грудня 2021 року в Україні почали видавати водійські посвідчення, які обмежують права деяких автомобілістів. Відтепер українці, які навчалися керувати автомобілем з автоматичною коробкою передач, не матимуть права сідати за кермо машин з «механікою».