Головна Техно Авто
search button user button menu button

Із 1 серпня сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Із 1 серпня сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення
Старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію залишаються чинними до кінця терміну їх дії
фото: УкрАвтопром

Захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування

Починаючи із 1 серпня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які матимуть додатковий захист. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів №1358 від 22 грудня 2023 року, передає Укравтопром.

Відтак, захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування, також на бланку свідоцтва додатково розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті.

Зазначається, що QR-код містить посилання на відповідний електронний сервіс, розміщений на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС, що використовується для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва, та підтвердження його дійсності.

Водночас старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію залишаються чинними до кінця терміну їх дії. 

Раніше повідомлялося, для майбутніх водіїв почали діяти більш жорсткі правила. З 28 грудня 2021 року в Україні почали видавати водійські посвідчення, які обмежують права деяких автомобілістів. Відтепер українці, які навчалися керувати автомобілем з автоматичною коробкою передач, не матимуть права сідати за кермо машин з «механікою».

Теги: українці правила водій автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше боржників за комуналку зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях
Понад 700 тис. боргів за комуналку: в яких областях платять найменше
Сьогодні, 11:47
Життєвий шлях Валентина Дондікова був тісно пов’язаний зі спортом
Його вихованці здобули шість медалей на Паралімпійських іграх. Згадаймо Валентина Дондікова
Сьогодні, 09:00
Українські спортсмени у перший день змагань у Парижі показали змішані результати
Вибухи в Росії та перші результати України на Олімпіаді: головне за ніч
28 липня, 07:54
Ярослава Магучіх, яка здобула «бронзу» у 2021 році за стрибки у висоту, представлятиме Україну на Олімпіаді
Стало відомо, хто з українських спортсменів-медалістів виступатиме на Олімпіаді
23 липня, 19:25
Пізно ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху
Як ми можемо помститись за смерть Ірини Фаріон?
20 липня, 17:41
Українці мають сплачувати податки у Німеччині
Штраф 25 тис. євро: українським біженцям у Німеччині слід звітувати перед податковою
10 липня, 03:37
Новий законопроєкт пропонує підприємствам альтернативу для збереження цінних кадрів під час мобілізації
Рада розглядає нові законопроєкти про економічне бронювання
5 липня, 11:14
Китай є найбільшим у світі виробником електромобілів
Єврокомісія запровадила тимчасові мита на електромобілі з Китаю
4 липня, 14:46
Джон Гербст: «Якщо Трамп прийде у Білий дім, ми не знаємо, якою буде його політика»
Американський дипломат розкритикував Вашингтон і похвалив українців
2 липня, 22:01

Авто

На український ринок виходить економічний кросовер Kia: подробиці (фото)
На український ринок виходить економічний кросовер Kia: подробиці (фото)
Із 1 серпня сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення
Із 1 серпня сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення
Названо найпопулярніші електромобілі в Європі за 2024 рік (фото)
Названо найпопулярніші електромобілі в Європі за 2024 рік (фото)
Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні (фото)
Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні (фото)
На український ринок виходить недорога комерційна модель Citroen (фото)
На український ринок виходить недорога комерційна модель Citroen (фото)
Саудівська Аравія використовуватиме для перевезення туристів повітряне таксі
Саудівська Аравія використовуватиме для перевезення туристів повітряне таксі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
71K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
20K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди
19K
Хто захопив телеканал «Рада»? Оприлюднено деталі аудиту Рахункової палати

Новини

ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Сьогодні, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Сьогодні, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua