Jeep презентував розкішний великий позашляховик

Американська компанія презентувала свою найбільшу та найрозкішнішу модель – Jeep Wagoneer

В модельній лінійці Jeep з’явилася ще одна модель. Американська компанія відродила рамний позашляховик Wagoneer. Модель також отримала люксову версію з приставкою Grand. Обидві модифікації мають три ряди сидінь.

Jeep Wagoneer оснащено 5,7-літровим атмосферним двигуном, що розвиває 397 кінських сил і 548 Нм крутного моменту. Він поєднується з 8-ступінчастим «автоматом» і заднім приводом. За доплату доступні три повнопривідні трансмісії.

Jeep Wagoneer

На третьому ряду встановлено диван, на якому з комфортом розмістяться три дорослих пасажира. Простір для ніг складає майже 93 сантиметри: за цим показником Wagoneer виграє у Ford Expedition і Chevrolet Tahoe.

За замовчуванням Wagoneer оснащений мультимедійною системою з 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм і 10,3-дюймовою віртуальною панеллю приладів. Топові версії позашляховика мають додатковий екран управління кліматичною системою 10,3 дюйма, розташований в нижній частині центральної консолі.

Jeep Grand Wagoneer

Grand Wagoneer комплектується тим самим «автоматом», але більш об'ємним 6,4-літровим двигуном, який видає 477 кінських сил і 617 Нм крутного моменту.

Позашляховик здатний буксирувати причіп масою майже 4,5 тонни. Стандартної для «Гранда» є пневматична підвіска, що збільшує кліренс на 47 міліметрів.

Також в списку оснащення – «капітанські» крісла для другого ряду з власною центральною консоллю, яка копіює консоль між передніми сидіннями.

Jeep Wagoneer

Grand Wagoneer пропонується з 10,3-дюймовим тачскріном, поверненим до переднього пасажиру. Він може керувати навігатором або включати музику, а також підключити до екрану свій смартфон: при цьому спеціальний фільтр закриє зображення від водія.

Для тих, хто сидить на другому ряду передбачені два 10,1-дюймових дисплея, розміщені на спинках передніх крісел. Ще один екран на 10,3 дюйма розташований на консолі між кріслами.