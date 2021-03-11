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    Jeep презентував розкішний великий позашляховик

    Jeep Wagoneer - Jeep презентував розкішний великий позашляховик
    Jeep Wagoneer

    Американська компанія презентувала свою найбільшу та найрозкішнішу модель – Jeep Wagoneer

    В модельній лінійці Jeep з’явилася ще одна модель. Американська компанія відродила рамний позашляховик Wagoneer. Модель також отримала люксову версію з приставкою Grand. Обидві модифікації мають три ряди сидінь.

    Jeep Wagoneer оснащено 5,7-літровим атмосферним двигуном, що розвиває 397 кінських сил і 548 Нм крутного моменту. Він поєднується з 8-ступінчастим «автоматом» і заднім приводом. За доплату доступні три повнопривідні трансмісії.

    Jeep Wagoneer
    Jeep Wagoneer

    На третьому ряду встановлено диван, на якому з комфортом розмістяться три дорослих пасажира. Простір для ніг складає майже 93 сантиметри: за цим показником Wagoneer виграє у Ford Expedition і Chevrolet Tahoe.

    За замовчуванням Wagoneer оснащений мультимедійною системою з 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм і 10,3-дюймовою віртуальною панеллю приладів. Топові версії позашляховика мають додатковий екран управління кліматичною системою 10,3 дюйма, розташований в нижній частині центральної консолі.

    Jeep Grand Wagoneer
    Jeep Grand Wagoneer

    Grand Wagoneer комплектується тим самим «автоматом», але більш об'ємним 6,4-літровим двигуном, який видає 477 кінських сил і 617 Нм крутного моменту.

    Позашляховик здатний буксирувати причіп масою майже 4,5 тонни. Стандартної для «Гранда» є пневматична підвіска, що збільшує кліренс на 47 міліметрів.

    Також в списку оснащення – «капітанські» крісла для другого ряду з власною центральною консоллю, яка копіює консоль між передніми сидіннями.

    Jeep Wagoneer
    Jeep Wagoneer

    Grand Wagoneer пропонується з 10,3-дюймовим тачскріном, поверненим до переднього пасажиру. Він може керувати навігатором або включати музику, а також підключити до екрану свій смартфон: при цьому спеціальний фільтр закриє зображення від водія.

    Для тих, хто сидить на другому ряду передбачені два 10,1-дюймових дисплея, розміщені на спинках передніх крісел. Ще один екран на 10,3 дюйма розташований на консолі між кріслами.

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    Jeep Wagoneer
    Jeep презентував розкішний великий позашляховик
    Jeep презентував розкішний великий позашляховик
    Jeep Wagoneer
    Jeep презентував розкішний великий позашляховик
    Jeep презентував розкішний великий позашляховик
    Jeep презентував розкішний великий позашляховик
    Jeep презентував розкішний великий позашляховик

    Теги: США автомобіль
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