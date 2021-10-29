Пільгове розмитнення «євроблях» добігає кінця. Власників попередили про останній шанс

Державна митна служба нагадала власникам автомобілів з іноземними номерами, що термін пільгового розмитнення «євроблях» спливає вже у листопаді. Але не для всіх

У власників «євроблях» лишилося обмаль часу, щоб розмитнити свої автомобілі за пільговими ставками. Державна митна служба нагадала, що термін дії відповідних законів спливає 10 листопада.

Проте для деяких українців діятиме виключення. Ветерани війни на Донбасі зможуть скористатися пільговими ставками до 8 лютого 2022 року.

Умови пільгового розмитнення

По-перше, автомобіль має бути ввезеним до 31 грудня 2020 року. Всі цьогорічні «євробляхи» під дії пільгового розмитнення не попадають.

По-друге, автомобіль повинен мати двигун, який має екологічний стандарт не нижче «Євро 2». Проте, можна сказати, що це формальна вимога. Адже це дуже застарілий екостандрат. Тож, переважна більшість іномарок, навіть досить старих, відповідає цій вимозі.

По-третє, пільги діють із розрахунку «один автомобіль в одні руки». Тобто, оформити на себе декілька «євроблях» за пільговими ставками не вдасться.

Ставки пільгового розмитнення

При розмитнені «євробляхи» доведеться сплатити в бюджет 8,5 тисячі гривень. Це називається «добровільний внесок».

Зверху цього ще розраховуватимуть суму розмитнення. Для цього в законі прописано спеціальну формулу:

Вартість розмитнення «євробляхи» = Ставка базова + Vе+ Fе.

Ставка базова – це ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення авто та становить:

для авто віком від 5 до 9 років – 0 євро;

10 років – 25 євро;

11 років – 50 євро;

12 років – 75 євро;

13 років – 100 євро;

14 років – 125 євро;

15 і більше років – 150 євро.

Vе – ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, що визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см на коефіцієнт, що становить:

0,25 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб.см. включно;

0,2 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 2001 до 3000 куб.см. включно;

0,25 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 3001 до 4000 куб.см. включно;

0,35 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 4001 до 5000 куб.см. включно;

0,5 євро за 1 кубічний сантиметр об’єму циліндрів двигуна – для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 5000 куб.см.

Fе – ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу, що становить:

для бензинових та гібридних авто – 0 євро;

для дизельних або напівдизельних – 100 євро.

Тобто розмитнення 10-річної Skoda Octavia з 2-літровим дизельним мотором обійдеться приблизно у тисячу євро: 8 тисяч гривень добровільного внеску + 25 євро за вік + 500 євро за об’єм двигуна + 100 євро за тип пального.