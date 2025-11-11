Європа розслідує здатність Китаю дистанційно вимикати деякі електробуси

Лондон почав розслідування щодо китайських електробусів Yutong

Влада Норвегії, Данії та Великої Британії терміново перевіряє інформацію про те, що китайський виробник електробусів Yutong може мати можливість дистанційно деактивувати або виводити з ладу свій транспорт. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

У Європі побоюються, що Китай може скористатися можливістю віддаленого відключення електробусів, які активно закуповуються для оновлення міського транспорту.

Компанія Yutong вже поставила до Великої Британії близько 700 автобусів і готується до продажу ще більшої кількості, включаючи двоповерхові електробуси для Лондона.

Минулого місяця транспортний оператор Осло Ruter провів тестування нового автобуса Yutong. Перевірка підтвердила, що китайська компанія справді мала віддалений доступ до автобуса, включно з його системою керування акумулятором і живленням.

«Теоретично автобус Yutong може бути зупинений або виведений з ладу виробником», – додали у Ruter.

Втім, оператор Ruter запевнив, що зможе зберегти контроль над китайським автобусом: для цього достатньо витягти SIM-карту виробника, оскільки всі підключення здійснюються саме через неї.

Незважаючи на це, уряд Великої Британії спільно з Національним центром кібербезпеки розпочав власне розслідування навколо електробусів Yutong.

У повідомленні Yutong йдеться, що компанія дотримується всіх законів та вимог європейських країн, а віддалений доступ потрібен лише для технічного обслуговування автобусів. «Дані захищені шифруванням та обмеженнями контролю доступу. Нікому не дозволяється отримувати доступ до цих даних або переглядати їх без дозволу клієнта», – заявила Yutong.

Тим часом, найбільший в Данії оператор громадського транспорту Movia заявив, що ця проблема є характерною не лише для китайських автобусів, а й для електромобілів з багатьох інших країн, включаючи Західну Європу.

