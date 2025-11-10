Головна Світ Політика
США та Китай призупинили портові збори на рік

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
США та Китай призупинили портові збори на рік
Китай і США одночасно скасували портові збори для суден
фото з відкритих джерел

Рішення Пекіна стало відповіддю на аналогічний крок Вашингтона щодо китайських суден

Китай призупинив на рік «спеціальні портові збори» для американських суден «одночасно» з тим, як США скасували аналогічні збори для китайських. Рішення набуло чинності 10 листопада о 13:01 за пекінським часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Пекін ухвалив рішення синхронно з діями Вашингтона, який також скасував збори для китайських суден.

Крім того, Китай оголосив про призупинення санкцій проти американських дочірніх компаній Hanwha Ocean, одного з найбільших суднобудівників Південної Кореї.

У Мінторгівлі Китаю зазначили, що річне призупинення заходів проти Hanwha пов’язане з відповідним кроком США щодо припинення стягування портових зборів із суден, побудованих або експлуатованих у Китаї.

«У світлі цього (призупинення США) Китай вирішив призупинити відповідні заходи на один рік», – наголосили у заяві.

Нагадаємо, що Китай оголосив про призупинення дії 24% тарифів на товари зі США. Пекін поставить дію додаткових мит на річну паузу, однак базове 10% тарифне обмеження залишиться чинним. Рішення про призупинення мит було ухвалено після зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з американським президентом Дональдом Трампом, яка відбулася минулого тижня. За інформацією тарифної комісії Державної ради Китаю, тимчасове скасування додаткових митних зборів почне діяти з 10 листопада.

Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу.

До слова, США та Китай погодилися створити нові канали зв’язку між своїми військовими, щоб запобігати конфліктам і знижувати напруження у разі виникнення суперечок.

Теги: Китай Дональд Трамп президент Сі Цзіньпін обмеження порт

