Китай спустив на воду найпотужніший авіаносець

Урочиста церемонія пройшла на військово-морській базі у місті Санья за участю китайського лідера Сі Цзіньпіна

«Фуцзянь» став першим авіаносцем Китаю з електромагнітною катапультою для запуску літаків та може нести до 50 бойових машин

Китай офіційно включив до складу армії свій новий, третій авіаносець «Фуцзянь», який оснащений найсучаснішими системами запуску літаків і здатний значно посилити військово-морські можливості країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони КНР.

Церемонія введення авіаносця у стрій пройшла на базі у Санья за участю президента Китаю Сі Цзіньпіна та понад 2000 представників ВМС і суднобудівного підприємства.

«Фуцзянь» – перший китайський авіаносець з електромагнітною катапультою нового покоління, що дозволяє запускати та приймати літаки більш ефективно. Корабель водотоннажністю понад 80 тисяч тонн може нести до 50 бойових літаків, включно з палубними винищувачами J-15T і J-35, а також літаками раннього радіолокаційного спостереження KJ-600.

Авіаносець оснащений новими системами і платформами, які раніше не використовувались на кораблях ВМС Китаю.

‎«Фуцзянь»‎ спустили на воду в червні 2022 року. У 2024-му КНР провела його випробування для перевірки надійності та стійкості рухової та електроенергетичної систем.

Наразі у складі ВМС Китаю крім Фуцзяня є ще два авіаносці: «Ляонін», побудований на базі купленого Китаєм в України незавершеного радянського крейсера Варяг, та «Шаньдун», збудований КНР самостійно.

Нагадаємо, що Китай займається будівництвом свого четвертого авіаносця, «невдовзі буде оголошено», чи стане він атомним, заявив адмірал ВМС, політкомісар військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю Юань Хуажжі. Третій китайський авіаносець, Fujian, все ще будується, його спустили на воду в 2022 році. Корабель обладнаний електромагнітними катапультами та гальмівними пристроями, які дозволяють швидше запускати військові літаки.