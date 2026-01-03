Головна Техно Авто
У світі з'явився король електромобілів і це не Tesla

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У світі з'явився король електромобілів і це не Tesla
Tesla розповіла про історичне падіння продажів на 8,6% – до 1,6 млн машин
Експерти пов’язують невдачі Tesla з технічними аспектами та з політичною активністю Ілона Маска

Те, що у 2011 році здавалося Ілону Маску неможливим, стало реальністю: за підсумками 2025 року китайська компанія BYD випередила Tesla, завоювавши статус найбільшого продавця електрокарів у світі. Згідно з останніми фінансовими звітами конкурентів, BYD реалізувала 2,26 млн одиниць суто електричних авто, продемонструвавши ріст на 28%. Водночас Tesla звітує про історичне падіння продажів на 8,6% – до 1,6 млн машин, що стало другим поспіль роком рецесії для американського виробника. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Особливої значущості успіху BYD додає той факт, що компанія досягла лідерства, навіть не маючи доступу до американського ринку. Натомість для Tesla Китай залишається другим за важливістю регіоном збуту, де вона змушена витримувати шалений тиск з боку місцевих брендів. Четвертий квартал 2025 року став для компанії Маска особливо складним: після сплеску продажів у вересні, викликаного завершенням терміну дії державних податкових пільг у США, попит різко впав. Спроби врятувати ситуацію випуском дешевших модифікацій Model 3 та Model Y з меншим запасом ходу поки не дали очікуваного ефекту.

Експерти пов’язують невдачі Tesla не лише з технічними аспектами, а й із політичною активністю її засновника. Робота Ілона Маска в урядовій адміністрації Дональда Трампа спровокувала хвилю протестів та випадків вандалізму щодо автомобілів марки в Європі та США, що відштовхнуло частину лояльної аудиторії. Разом з тим, обіцянки Маска щодо масового запуску роботаксі та людиноподібних роботів поки залишаються переважно на папері, що змушує інвесторів нервувати, попри загальне зростання акцій компанії на фоні очікувань.

Для самої BYD перемога також не була легкою. На внутрішньому ринку Китаю компанія веде виснажливу цінову війну з понад 50 виробниками електрокарів. Конкуренти, такі як Geely та Xiaomi, поступово відбирають у неї частку ринку, яка за два роки скоротилася з 35% до 29%. Гендиректор BYD Ван Чуаньфу визнає, що компанії необхідно терміново повертати технологічне лідерство та диференціювати продукцію. Попри це, глобальна експансія та орієнтація на доступність дозволили китайському бренду зробити те, що колись здавалося Маску лише невдалим жартом.

Як відомо, інноваційні електронні ручки Tesla, які стали візитівкою бренду, виявилися смертельно небезпечними в екстремальних ситуаціях. Нове розслідування Bloomberg викрило системну проблему: після аварії електроніка блокує двері, перетворюючи салон автомобіля на замкнену камеру, яку неможливо покинути без сторонньої допомоги.

За останні кілька років у США зафіксовано щонайменше 15 летальних випадків, коли водії та пасажири не змогли вибратися з палаючих або пошкоджених автівок Tesla через заклинювання дверей.

Нагадаємо, Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перетнув позначку у $700 млрд. Це стало можливим завдяки рішенню Верховного суду штату Делавер, який відновив право бізнесмена на пакет акційних опціонів компанії Tesla.

Судова тяганина навколо виплат Маску тривала з початку 2024 року, коли суд нижчої інстанції анулював угоду від 2018 року, назвавши її несправедливою щодо інших акціонерів. Проте Верховний суд скасував це рішення, повернувши мільярдеру право на опціони, вартість яких на сьогодні оцінюють у $139 млрд. За даними Forbes, після цього вердикту загальні статки Маска злетіли до рекордних $749 млрд.

