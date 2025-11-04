Китай першим у світі запустив завод для серійного виробництва літаючих автівок

Вартість модульного літаючого автомобіля складе приблизно $138–276 тис.

Китайський виробник електромобілів XPeng зробив революційний крок, запустивши пробне виробництво літаючих автомобілів. Підрозділ XPeng Aeroht розпочав роботу на першому у світі інтелектуальному заводі для серійного випуску автомобілів з електричними літальними апаратами вертикального зльоту та посадки (eVTOL). Про це пише «Главком» із посиланням на Xinhua.

Завод площею 120 тис. кв. м розташований у місті Гуанчжоу (провінція Гуандун) і вже випустив перший знімний електричний літальний апарат модульного автомобіля Land Aircraft Carrier (LAC).

Проєктна виробнича потужність становить 10 тис. знімних авіаційних модулів на рік.

Після виходу на повну потужність завод зможе збирати по одному літальному апарату кожні півгодини, починаючи з початкової потужності 5 тис. одиниць.

Land Aircraft Carrier (LAC) – це модульний автомобіль, концепція якого дозволяє водієві «доїхати до якогось красивого місця, припаркуватися, вивести з багажника літальний апарат і полетіти».

LAC – це шестиколісний позашляховик-пікап (довжина 5,5 м) з інтегрованим літальним апаратом у задній частині. Автомобільний модуль вміщує чотирьох осіб, літальний апарат – двох. Максимальний запас ходу на одному акумуляторі автомобільного модуля становить 1000 кілометрів. Від'єднання літального апарату від автомобіля займає менше п'яти хвилин і здійснюється одним натисканням кнопки.

За попередніми оцінками, ціна модульного літаючого автомобіля складе від 1 до 2 мільйонів юанів (близько $138–276 тис.). Компанія планує розпочати масове виробництво та постачання у першій половині 2026 року, спочатку на ринку Китаю, а потім – на глобальному.

Незважаючи на габарити (5,5 метра завдовжки), «наземний авіаносець» може поміститися на звичайній автостоянці або опуститися на підземну парковку. Хоча за дизайном LAC нагадує Cybertruck від Tesla, компанія XPeng Aeroht стверджує, що не черпала натхнення у американського конкурента.

Раніше генеральний директор Ford Джим Фарлі висловив серйозне занепокоєння зростанням впливу китайського автопрому на світовому ринку, заявивши, що Китай має потенціал «вибити всіх з бізнесу».

До слова, попит на автомобілі китайського походження в Україні продовжує зростати. З січня по вересень 2025 року українці придбали 14 684 одиниці легкових авто, ввезених із Китаю. Збільшення відбулося на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.