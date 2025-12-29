Головна Техно Авто
Помер автор ідеї, що допомагає мільйонам автомобілістів по всьому світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Помер автор ідеї, що допомагає мільйонам автомобілістів по всьому світу
На 81-му році життя помер Джеймс Мойланя який був дизайнером у Ford
Сьогодні «стрілка Мойлана» є обов'язковим елементом інтер'єру авто, незалежно від класу машини

Автомобільний світ прощається з людиною, чиє ім'я мало хто знав, але чиїм винаходом щодня користуються мільйони водіїв. У лікарні Генрі Форда в Детройті на 81-му році життя помер Джеймс Мойлан – дизайнер компанії Ford, який винайшов маленьку стрілку-покажчик на панелі приладів, що вказує на розташування горловини бензобака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Важко повірити, але до кінця 1980-х років водіям доводилося або пам'ятати, з якого боку в їхньої машини бак, або вгадувати це під час під'їзду до заправки. Революційна ідея спала Джеймсу Мойлану на думку в квітні 1986 року.

Помер винахідник «маленької стрілки» на бензобаку
Помер винахідник «маленької стрілки» на бензобаку

Під час сильної зливи він під’їхав до бензоколонки на службовому авто і лише вийшовши з машини зрозумів, що помилився стороною. Промокши до нитки, поки він повертався в салон, Мойлан вирішив, що водіям потрібна проста візуальна підказка.

Вже за кілька днів Джеймс підготував пропозицію для керівництва Ford. Першим автомобілем, який отримав цей індикатор, став Ford Escort моделі 1989 року. Винахід виявився настільки логічним та дешевим у впровадженні, що його швидко запозичили практично всі автовиробники світу.

«Тато завжди посміювався над тією величезною увагою, яку привертала ця маленька стрілка в останні роки. Для нього це було просто вирішенням побутової проблеми», – згадує його син, Ендрю Мойлан.

Джеймс Мойлан помер ще 11 грудня, проте офіційні повідомлення та вшанування його внеску в автомобільний дизайн з’явилися наприкінці місяця. Сьогодні «стрілка Мойлана» є обов'язковим елементом інтер'єру авто, незалежно від класу машини – від бюджетних малолітражок до люксових суперкарів. Вона залишається одним із небагатьох аналогових рішень, які успішно перекочували навіть на панелі приладів найсучасніших електромобілів.

Раніше китайський підрозділ провідного американського аналітичного агентства J.D. Power презентував результати щорічного дослідження якості автомобілів на ринку КНР. У рейтингу представлені марки, власники яких повідомили про найменшу кількість поломок, дефектів та технічних проблем протягом першого року експлуатації.

