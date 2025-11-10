Головна Світ Політика
Китай став енергетичною наддержавою – The Economist

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Китай став енергетичною наддержавою – The Economist
фото з відкритих джерел

Завдяки енергетичній трансформації Китай знижує власні кліматичні ризики та одночасно зміцнює свої економічні позиції у світі

Китайська Народна Республіка досягла значних успіхів у розвитку сонячної енергетики, встановивши потужності майже у 900 гігават. Цей показник перевищує сукупні сонячні потужності Європи та Сполучених Штатів разом узятих. The Economist зазначає, що Китай перетворився на новий тип наддержави – енергетичну, передає «Главком».

Минулого року Китай згенерував 1826 терават-годин електроенергії за допомогою сонця та вітру. Це, для порівняння, у п’ять разів більше, ніж енергетичний еквівалент усіх його ядерних боєголовок.

Країна здатна щорічно додавати майже терават відновлюваних потужностей, що можна порівняти із запуском 300 великих атомних електростанцій. Завдяки масштабному виробництву обладнання (зокрема сонячних панелей та установок для зберігання енергії), собівартість зеленої енергії в Китаї постійно знижується, а зростання внутрішнього попиту стимулює подальше розширення сектора.

Китай перевиконав більшість своїх кліматичних зобов'язань, узятих після Паризької угоди. Пекін планує до 2035 року більш ніж удвічі збільшити потужності відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та скоротити викиди.

Крім внутрішнього розвитку, Китай активно експортує свої технології. Головними споживачами китайського «зеленого» обладнання стають країни, що розвиваються.

При цьому The Economist підкреслює, що рушійною силою енергетичної трансформації Китаю є не альтруїзм, а зважений прагматизм: таким чином країна знижує власні кліматичні ризики та одночасно зміцнює свої економічні позиції у світі.

Як повідомлялося, Китай офіційно включив до складу армії свій новий, третій авіаносець «Фуцзянь», який оснащений найсучаснішими системами запуску літаків і здатний значно посилити військово-морські можливості країни. 

Церемонія введення авіаносця у стрій пройшла на базі у Санья за участю президента Китаю Сі Цзіньпіна та понад 2000 представників ВМС і суднобудівного підприємства.

Нагадаємо, що Китай займається будівництвом свого четвертого авіаносця, «невдовзі буде оголошено», чи стане він атомним, заявив адмірал ВМС, політкомісар військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю Юань Хуажжі. Третій китайський авіаносець, Fujian, все ще будується, його спустили на воду в 2022 році. Корабель обладнаний електромагнітними катапультами та гальмівними пристроями, які дозволяють швидше запускати військові літаки.

