Китай став енергетичною наддержавою – The Economist

Завдяки енергетичній трансформації Китай знижує власні кліматичні ризики та одночасно зміцнює свої економічні позиції у світі

Китайська Народна Республіка досягла значних успіхів у розвитку сонячної енергетики, встановивши потужності майже у 900 гігават. Цей показник перевищує сукупні сонячні потужності Європи та Сполучених Штатів разом узятих. The Economist зазначає, що Китай перетворився на новий тип наддержави – енергетичну, передає «Главком».

Минулого року Китай згенерував 1826 терават-годин електроенергії за допомогою сонця та вітру. Це, для порівняння, у п’ять разів більше, ніж енергетичний еквівалент усіх його ядерних боєголовок.

Країна здатна щорічно додавати майже терават відновлюваних потужностей, що можна порівняти із запуском 300 великих атомних електростанцій. Завдяки масштабному виробництву обладнання (зокрема сонячних панелей та установок для зберігання енергії), собівартість зеленої енергії в Китаї постійно знижується, а зростання внутрішнього попиту стимулює подальше розширення сектора.

Китай перевиконав більшість своїх кліматичних зобов'язань, узятих після Паризької угоди. Пекін планує до 2035 року більш ніж удвічі збільшити потужності відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та скоротити викиди.

Крім внутрішнього розвитку, Китай активно експортує свої технології. Головними споживачами китайського «зеленого» обладнання стають країни, що розвиваються.

При цьому The Economist підкреслює, що рушійною силою енергетичної трансформації Китаю є не альтруїзм, а зважений прагматизм: таким чином країна знижує власні кліматичні ризики та одночасно зміцнює свої економічні позиції у світі.

