Камери на дорогах з’являться ще в одному місті України

Поліція встановить камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху в Одесі

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху з’являться ще в одному місті України. Поліція вже погодила місце розташування семи пристроїв в Одесі. Всього ж планується встановити 24 камери.

Про це повідомив Дмитро Жеман, заступник міського голови Одеси.

«У місті з'являться камери, які фіксують порушення швидкісного режиму. Порушники будуть покарані. Будьте пильні, не порушуйте правил дорожнього руху, не порушуйте швидкісний режим", - зазначив чиновник.

Спікер патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко повідомила, що камери будуть встановлені на:

Фонтанській дорозі;

Миколаївській дорозі;

Люстдорфській дорозі;

проспекті Шевченка;

Рішельєвській вулиці.

Також камери з’являться на вулицях в центральній частині міста.

Нагадаємо, 1 червня 2020 року система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.