Китайці готують новий кросовер, який може з’явитися в Україні
Китайська Chery показала перші зображення нового кросовера, який, скоріш за все, буде продаватися і в Україні
В Україні скоро може з’явитися новий автомобіль. Китайська Chery, як останнім часом дуже активна на нашому ринку, показала перші зображення свого нового кросовера – X-C – який виконано у новій стилістиці марки.
Очікується, що прем'єра Chery X-C відбудеться до кінця 2021 року.
Схоже, що характерними особливостями нової фірмової стилістики Chery стане двох'ярусна головна оптика і незвичайний візерунок решітки радіатора. Під вузькими світлодіодними ходовими вогнями розміщені блоки фар з протитуманними ліхтарями і поворотними сигналами.
Задні ліхтарі, згідно загального тренду, з'єднали смугою, що простягнулася на всю ширину кузова.
Технічні характеристики майбутньої моделі китайська марка поки не розкриває. Однак, швидше за все, новинка отримає гібридну силову установку - електрифікація модельного ряду передбачена стратегією Chery.
До моменту появи X-C на ринку в розпорядженні компанії вже буде силова установка на базі 2-літрового бензинового турбодвигуна, доповненого електромотором на задній осі. Ця установка вже підтверджена для гібрида Tiggo 8 Plus PHEV, продажі якого почнуться до кінця нинішнього року.