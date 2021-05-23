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    Китайці готують новий кросовер, який може з’явитися в Україні

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    Тизер Chery X-C - Китайці готують новий кросовер, який може з’явитися в Україні
    Тизер Chery X-C

    Китайська Chery показала перші зображення нового кросовера, який, скоріш за все, буде продаватися і в Україні

    В Україні скоро може з’явитися новий автомобіль. Китайська Chery, як останнім часом дуже активна на нашому ринку, показала перші зображення свого нового кросовера – X-C – який виконано у новій стилістиці марки.

    Очікується, що прем'єра Chery X-C відбудеться до кінця 2021 року.

    Схоже, що характерними особливостями нової фірмової стилістики Chery стане двох'ярусна головна оптика і незвичайний візерунок решітки радіатора. Під вузькими світлодіодними ходовими вогнями розміщені блоки фар з протитуманними ліхтарями і поворотними сигналами.

    Задні ліхтарі, згідно загального тренду, з'єднали смугою, що простягнулася на всю ширину кузова.

    Chery X-C
    Chery X-C

    Технічні характеристики майбутньої моделі китайська марка поки не розкриває. Однак, швидше за все, новинка отримає гібридну силову установку - електрифікація модельного ряду передбачена стратегією Chery.

    До моменту появи X-C на ринку в розпорядженні компанії вже буде силова установка на базі 2-літрового бензинового турбодвигуна, доповненого електромотором на задній осі. Ця установка вже підтверджена для гібрида Tiggo 8 Plus PHEV, продажі якого почнуться до кінця нинішнього року.

    Теги: Chery
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    Китайці готують новий кросовер, який може з’явитися в Україні