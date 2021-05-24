Компанію Tesla спіймали на махінаціях з електромобілями

Суд визнав, що компанія Ілона Маска навмисно обмежувала можливості батарей старих електромобілів

Tesla за допомогою оновлення програмного забезпечення навмисно занижувала швидкість зарядки та запас ходу своїх електромобілів. Таких висновків дійшов суд у Норвегії, повідомляє місцеве видання Nettavisen.

У разі, якщо автовиробник не оскаржить це рішення, він буде зобов'язаний виплатити компенсацію в розмірі 136 тисяч крон (приблизно 16 тисяч доларів) постраждалим норвежцям.

Про проблему стало відомо ще в 2019 році. Тоді власники старих Tesla Model S і Model X з батареєю на 85 кіловат-годин масово поскаржилися, що після оновлення програмного забезпечення запас ходу електрокарів різко скоротився.

Наприклад, видання Electrek приводило в приклад Model S 2014 року випуску, яка до оновлення проїжджала на одній зарядці близько 400 кілометрів, а протягом наступних декількох тижнів після установки нового ПЗ запас ходу знизився на 11%.

Другою проблемою після оновлення стало зниження швидкості експрес-зарядки на станціях Supercharger.

У компанії пояснили, що це було зроблено для того, щоб «захистити акумулятор і продовжити термін його служби» і запевнили, що зниження запасу ходу торкнулося «невеликої кількісті машин». Однак ця заява не заспокоїла власників і вони звернулися до суду з вимогою компенсації.

Один з позовів було подано в Норвегії. Днями місцевий суд виніс рішення не на користь компанії. Було встановлено, що Tesla дійсно знизила швидкість зарядки після оновлення ПЗ.

У Норвегії налічується близько 10 тисяч власників електрокарів Tesla, які потенційно могли зіткнутися зі зниженням запасу ходу і довгої зарядкою. Крім компенсації автовиробникові загрожує і штраф, розмір якого поки не визначений. У той же час аналогічні судові процеси проходять і в США.