Корейці показали найкрутіший сімейний автомобіль

Корейська Hyundai презентувала концепт сімейного мінівена – Staria

Сьогодні, коли мова йде про сімейний автомобіль, більшість відразу згадує про кросовери. Але, насправді, найкращий формфактор для сімейного автомобіля – це мінівен. Бо для великої родини він набагато практичніший.

Схоже, про це згадали і в Hyundai. І вирішили підготувати мінівен майбутнього, який назвали Staria. Новинка виглядає як космічний корабель.

У передній частині мінівена корейці розмістили вузьку світлодіодну смугу денних ходових вогнів. Фари головного світла розташовані по боках решітки радіатора. До речі, наявність останньої свідчить про те, що автомобіль матиме двигун внутрішнього згорання? Адже електромобілям решітка непотрібна.

Hyundai Staria

Позаду фургон оснастили вертикальними ліхтарями, а також великими панорамними вікнами з низькою лінією скління, що підкреслює місткий салон.

Салон Hyundai Staria

На другому ряду замість звичного дивану встановлені окремі крісла з індивідуальними підлокітниками і висувними підніжками. На центральній консолі розташували великий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

На зображеннях видно, що звичної приладової панелі в «Старії» немає. Що буде виконувати її функцію, поки невідомо. Не виключено, що вся необхідна водієві інформація буде проектуватися на лобове скло.

Інтер'єр Hyundai Staria

Нагадаємо, що днями в Європі стартували продажі найдешевшого електричного кросовера. Чи буде він продаватися в Україні, «Главком.Техно» з’ясовував у матеріалі за цим посиланням.