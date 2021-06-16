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    Корейський виробник показав свій перший електромобіль

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    SsangYong Korando e-Motion - Корейський виробник показав свій перший електромобіль

    SsangYong Korando e-Motion

    Фото: SsangYong

    Корейська SsangYong розкрила зовнішність свого першого електрокара

    Корейська SsangYong опублікувала зображення свого першого серійного електрокара - кросовера під назвою Korando e-Motion.

    Електрична модель встала на конвеєр підприємства SsangYong минулого тижня. А до Європи вона добереться вже в серпні 2021 року.

    Як повідомляє Autoevolution, за Korando e-Motion підуть ще два електрокара: середньорозмірний позашляховик і пікап.

    SsangYong поки зберігає в секреті подробиці про новинку. За попередніми даними, це буде електрична версія Korando (Actyon) з двигуном внутрішнього згоряння, але з іншими бамперами спереду і ззаду, а також з заглушкою на місці решітки радіатора.

    Передок, оптику, пороги і дзеркала прикрасять синіми акцентами.

    Деякі риси кросовер запозичив у шоукара e-SIV, представленого на автосалоні в Женеві в 2018 році. Він комплектувався електромотором потужністю 190 кінських сил і батареєю ємністю 61,6 кіловат-години, які забезпечували запас ходу до 450 кілометрів.

    В оснащення входили система автономного водіння і «мультімедійка» з функцією управління голосом.

    SsangYong J100
    SsangYong J100

    Крім цього, корейська марка опублікувала дизайнерські скетчі іншої нової моделі – ще одного електричного кросовера. Електрокар під внутрішнім індексом J100 отримає рельєфний кузов з масивними арками, великі колісні диски, великий дорожній просвіт і світлодіодну оптику.

    Прем'єра намічена на 2022 рік.

    Теги: SsangYong
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    Корейський виробник показав свій перший електромобіль