Корейський виробник показав свій перший електромобіль

Корейська SsangYong розкрила зовнішність свого першого електрокара

Корейська SsangYong опублікувала зображення свого першого серійного електрокара - кросовера під назвою Korando e-Motion.

Електрична модель встала на конвеєр підприємства SsangYong минулого тижня. А до Європи вона добереться вже в серпні 2021 року.

Як повідомляє Autoevolution, за Korando e-Motion підуть ще два електрокара: середньорозмірний позашляховик і пікап.

SsangYong поки зберігає в секреті подробиці про новинку. За попередніми даними, це буде електрична версія Korando (Actyon) з двигуном внутрішнього згоряння, але з іншими бамперами спереду і ззаду, а також з заглушкою на місці решітки радіатора.

Передок, оптику, пороги і дзеркала прикрасять синіми акцентами.

Деякі риси кросовер запозичив у шоукара e-SIV, представленого на автосалоні в Женеві в 2018 році. Він комплектувався електромотором потужністю 190 кінських сил і батареєю ємністю 61,6 кіловат-години, які забезпечували запас ходу до 450 кілометрів.

В оснащення входили система автономного водіння і «мультімедійка» з функцією управління голосом.

SsangYong J100

Крім цього, корейська марка опублікувала дизайнерські скетчі іншої нової моделі – ще одного електричного кросовера. Електрокар під внутрішнім індексом J100 отримає рельєфний кузов з масивними арками, великі колісні диски, великий дорожній просвіт і світлодіодну оптику.

Прем'єра намічена на 2022 рік.