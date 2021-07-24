«Запорожець» переміг Tesla у незвичному змаганні

У конкурсі на місткість переднього багажника «Запорожець» переміг електромобіль Tesla Mode S

Що спільного у Tesla Mode S і у ЗАЗ-968? У обох є передній багажник. Адже у «Запорожця» двигун встановлений ззаду. У Tesla електромотори знаходяться на осях, тож під капом то теж є вільне місце, в якому розміщено передній багажник.

У Білорусі вирішили з'ясувати, в якого з цих авто багажник більш місткий. Виміри робили упаковками консервів. Причому за умовами конкурсу консерви потрібно було вантажити не поштучно, а в упаковці.

В цій битві переміг «Запорожець». Форма переднього багажника Tesla дозволила розмістити лише 31 упаковку – це 310 банок. А ось у ЗАЗ багажник виявися більш містким – в нього ввійшло 36 упаковок.