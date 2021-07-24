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    «Запорожець» переміг Tesla у незвичному змаганні

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    &laquo;Запорожець&raquo; проти Tesla Model S - «Запорожець» переміг Tesla у незвичному змаганні

    «Запорожець» проти Tesla Model S

    Фото: onliner.by

    У конкурсі на місткість переднього багажника «Запорожець» переміг електромобіль Tesla Mode S

    Що спільного у Tesla Mode S і у ЗАЗ-968? У обох є передній багажник. Адже у «Запорожця» двигун встановлений ззаду. У Tesla електромотори знаходяться на осях, тож під капом то теж є вільне місце, в якому розміщено передній багажник.

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    «Запорожець» переміг Tesla у незвичному змаганні
    «Запорожець» переміг Tesla у незвичному змаганні
    «Запорожець» переміг Tesla у незвичному змаганні
    «Запорожець» переміг Tesla у незвичному змаганні

    У Білорусі вирішили з'ясувати, в якого з цих авто багажник більш місткий. Виміри робили упаковками консервів. Причому за умовами конкурсу консерви потрібно було вантажити не поштучно, а в упаковці.

    В цій битві переміг «Запорожець». Форма переднього багажника Tesla дозволила розмістити лише 31 упаковку – це 310 банок. А ось у ЗАЗ багажник виявися більш містким – в нього ввійшло 36 упаковок.

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    Теги: ЗАЗ Електромобілі Tesla Запорожець
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    «Запорожець» переміг Tesla у незвичному змаганні