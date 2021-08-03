Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)

«Запорожець» 1987 року продають за ціною нового Renault Duster

У польському місті Косцян виставили на продаж ЗАЗ-968М зразка 1987 року. Власник хоче отримати за старий «Запорожець» 17 тисяч євро. За ці гроші в Україні можна купити, наприклад, один з найпопулярніших автомобілів країни – Renault Duster.

Чому така висока ціна? Справа в тому, що «Запорожець» знаходиться в ідеальному стані. Пробіг – всього 17 кілометрів. Автомобіль майже все життя простояв в гаражі.

Як на кузові, так і в салоні автомобіля, відсутні видимі дефекти. За словами продавця, всі технічні вузли автомобіля збереглися з заводу і працюють справно. В оголошенні зазначено, що машина обладнана 68-сильним мотором, проте ЗАЗ-968М ніколи не комплектували подібним агрегатом. Топовий мотор даної модифікації «Запорожця» видавав 50 кінських сил.

Власник стверджує, що його екземпляр є одним з найбільш добре збережених «Запорожців» в Європі.