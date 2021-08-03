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    Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)

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    ЗАЗ-968М - Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)
    ЗАЗ-968М
    Фото: Autoscout24

    «Запорожець» 1987 року продають за ціною нового Renault Duster

    У польському місті Косцян виставили на продаж ЗАЗ-968М зразка 1987 року. Власник хоче отримати за старий «Запорожець» 17 тисяч євро. За ці гроші в Україні можна купити, наприклад, один з найпопулярніших автомобілів країни – Renault Duster.

    Чому така висока ціна? Справа в тому, що «Запорожець» знаходиться в ідеальному стані. Пробіг – всього 17 кілометрів. Автомобіль майже все життя простояв в гаражі.

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    Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)
    Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)
    Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)
    Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)
    Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)
    Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)
    Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)
    Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)

    Як на кузові, так і в салоні автомобіля, відсутні видимі дефекти. За словами продавця, всі технічні вузли автомобіля збереглися з заводу і працюють справно. В оголошенні зазначено, що машина обладнана 68-сильним мотором, проте ЗАЗ-968М ніколи не комплектували подібним агрегатом. Топовий мотор даної модифікації «Запорожця» видавав 50 кінських сил.

    Власник стверджує, що його екземпляр є одним з найбільш добре збережених «Запорожців» в Європі.

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    Теги: Запорожець
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    Старий «Запорожець» продають за ціною сучасного позашляховика (фото)