Старий «Запорожець» перетворили на дорожнього «монстра» (фото)

З гнилого «Запорожця» зробили «монстра» з мотором від трактора

В Україні створили дорожнього «монстра». В якості донора виступив ЗАЗ-965, який не підлягає відновленню, але в умілих руках майстра він перетворився в крутий хот-род з дизельним мотором.

Для проєкту використали кастомную раму, за рахунок якої передня частина кузова стала довшою. Весь цей простір займає чотиритактний дизельний двигун Д144 від радянського трактора Т-40М. Ніякого капота або крил, за якими ховався б мотор, немає. Тільки класична сітчаста решітка радіатора «на носі».

Якщо у американських хот-родів відсутність боковин носить скоріше декоративний характер, то у випадку з цим «Запорожцем» - це необхідність. Оскільки такий «солідний» мотор потрібно добре охолоджувати.

Потужність донорського двигуна вдалося збільшити за рахунок масивної турбіни. Вихлопну трубу теж запозичили у трактора. Агрегат працює в парі з механічною коробкою передач. Вона дісталася хот-роду від вантажівки ГАЗ-53.