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    Старий «Запорожець» перетворили на дорожнього «монстра» (фото)

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    ЗАЗ-965 - Старий «Запорожець» перетворили на дорожнього «монстра» (фото)
    ЗАЗ-965
    Фото: Carakoom

    З гнилого «Запорожця» зробили «монстра» з мотором від трактора

    В Україні створили дорожнього «монстра». В якості донора виступив ЗАЗ-965, який не підлягає відновленню, але в умілих руках майстра він перетворився в крутий хот-род з дизельним мотором.

    Для проєкту використали кастомную раму, за рахунок якої передня частина кузова стала довшою. Весь цей простір займає чотиритактний дизельний двигун Д144 від радянського трактора Т-40М. Ніякого капота або крил, за якими ховався б мотор, немає. Тільки класична сітчаста решітка радіатора «на носі».

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    Старий «Запорожець» перетворили на дорожнього «монстра» (фото)
    Старий «Запорожець» перетворили на дорожнього «монстра» (фото)
    Старий «Запорожець» перетворили на дорожнього «монстра» (фото)
    Старий «Запорожець» перетворили на дорожнього «монстра» (фото)
    Старий «Запорожець» перетворили на дорожнього «монстра» (фото)

    Якщо у американських хот-родів відсутність боковин носить скоріше декоративний характер, то у випадку з цим «Запорожцем» - це необхідність. Оскільки такий «солідний» мотор потрібно добре охолоджувати.

    Потужність донорського двигуна вдалося збільшити за рахунок масивної турбіни. Вихлопну трубу теж запозичили у трактора. Агрегат працює в парі з механічною коробкою передач. Вона дісталася хот-роду від вантажівки ГАЗ-53.

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    Теги: Запорожець
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    Старий «Запорожець» перетворили на дорожнього «монстра» (фото)