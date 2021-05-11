Mercedes показав електромобіль для великої родини

Німецька компанія презентувала електричний мінівен Mercdes EQT, який має з’явитися у продажу у 2022 році

Mercedes продемонстрував зовнішність електричного мінівена EQT, який вийде на ринок наступного року. Продажі почнуться з комерційного фургона. А пасажирська версія, яку виробник представив на презентації, з’явиться трохи пізніше.

EQT має довжину 4945 міліметрів, ширину – 1863 і висоту 1826. Електромобіль оснащено зсувними дверцятами з обох боків.

Другий ряд сидінь дозволяє розмістити три дитячих крісла, а два розділених сидіння третього ряду при необхідності можна повністю демонтувати. Загалом у пасажирському виконанні мінівен вміщує сімох.

Нова модель забезпечена усіма перевагами електрокарів сімейства EQ. Серед іншого, штатна інформаційно-розважальна система MUBX може забезпечити функцію голосового управління, сенсорні кнопки управління є не тільки на центральному дисплеї, а й на спицях рульового колеса; програмне забезпечення буде оновлюватись по повітрю.

Технічні характеристики пасажирської версії EQT поки не названі. Однак тісний зв’язок із Renault Kangoo E-Tech може означати деякі запозичення від силової установки французької моделі, яка має батарею на 44 кіловат-години і пробіг у 265 кілометрів на одному заряді. Втім Mercedes-Benz може оснастити свій електрокар більшим акумулятором, аби відповідати рівню преміум.

Вже наступного року лінійка Mercedes-Benz EQ включатиме вісім моделей електромобілів на трьох континентах. Очевидно, що EQT буде конкурувати з новою інтерпретацією легендарного мікроавтобуса Volkswagen, котрий повинен з’явитись на ринку у 2023 році.

Джерело: 24 канал