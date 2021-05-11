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    Mercedes показав електромобіль для великої родини

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    Електричний мінівен Mercedes EQT - Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Електричний мінівен Mercedes EQT
    Фото: Mercedes-Benz

    Німецька компанія презентувала електричний мінівен Mercdes EQT, який має з’явитися у продажу у 2022 році

    Mercedes продемонстрував зовнішність електричного мінівена EQT, який вийде на ринок наступного року. Продажі почнуться з комерційного фургона. А пасажирська версія, яку виробник представив на презентації, з’явиться трохи пізніше.

    EQT має довжину 4945 міліметрів, ширину – 1863 і висоту 1826. Електромобіль оснащено зсувними дверцятами з обох боків.

    Другий ряд сидінь дозволяє розмістити три дитячих крісла, а два розділених сидіння третього ряду при необхідності можна повністю демонтувати. Загалом у пасажирському виконанні мінівен вміщує сімох.

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    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини
    Mercedes показав електромобіль для великої родини

    Нова модель забезпечена усіма перевагами електрокарів сімейства EQ. Серед іншого, штатна інформаційно-розважальна система MUBX може забезпечити функцію голосового управління, сенсорні кнопки управління є не тільки на центральному дисплеї, а й на спицях рульового колеса; програмне забезпечення буде оновлюватись по повітрю.

    Технічні характеристики пасажирської версії EQT поки не названі. Однак тісний зв’язок із Renault Kangoo E-Tech може означати деякі запозичення від силової установки французької моделі, яка має батарею на 44 кіловат-години і пробіг у 265 кілометрів на одному заряді. Втім Mercedes-Benz може оснастити свій електрокар більшим акумулятором, аби відповідати рівню преміум.

    Вже наступного року лінійка Mercedes-Benz EQ включатиме вісім моделей електромобілів на трьох континентах. Очевидно, що EQT буде конкурувати з новою інтерпретацією легендарного мікроавтобуса Volkswagen, котрий повинен з’явитись на ринку у 2023 році.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Електромобілі Mercedes
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