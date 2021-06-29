Митниця блокує оформлення «євроблях». Кому відмовляють у розмитненні

В Україні почали розмитнювати автомобілі на іноземних номерах за новими ставками. Але декому не вдається ними скористатися

Митниця відмовляється приймати декларації від водіїв, які продовжували термін перебування автомобіля в Україні за допомогою перезаїздів через КПП на російсько-українському кордоні. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» на своїй сторінці у «Телеграмі».

Митники обґрунтовують відмови тим, що нібито якщо авто заїхало з боку Росії, воно підпадає під заборону, передбачену п.2 закону №1402-IX – під пільгове розмитнення не підпадають автомобілі походженням з Російської Федерації.

Автовласники кажуть, що митники перекрутили законодавство - в поправці мова йде про заборону на розмитнення для авто, ввезених безпосередньо з Росії, або там же вироблених.

Проблемні машини концентруються в п'яти областях України - Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій. Їм загрожує до 170 тисяч гривень штрафу за несвоєчасне розмитнення.

Пільгове розмитнення, так званих «євроблях» стартувало в Україні 15 червня 2021 року. Щоб скористатися пільгами, власник «євробляхи» має знати наступне:

пільгові ставки розмитнення діятимуть до 10 листопада 2021 року, виключенням є лише машини, які належать ветеранам війни на Донбасі, які зможуть скористатися пільгами до 8 лютого 2022 року;

розмитнити автомобіль, який було ввезено до 31.12.2020, можна на будь-якій регіональній митниці;

для розмитнення треба заповнити митну декларацію чи звернутись до брокера;

вантажні авто мають відповідати екологічним нормам Євро-5, легкові – не нижче Євро-2;

вік автомобілів має бути не менше 5 років;

під пільгове розмитнення не потраплять автомобілі походженням з Російської Федерації;

якщо власник автомобіля порушив терміни вивозу автомобіля, але вивозить або розмитнює його, він має сплатити добровільний внесок в розмірі 8,5 тисячі гривень, у цьому випадку протокол про порушення митних правил закривається;

якщо штраф за порушення вже набув законної сили, цей внесок не звільняє від його сплати;

не підлягає митному оформленню та пропуску транспортний засіб, якщо суд виніс рішення про його конфіскацію, яке набрало законної сили.

Більш детально про пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.