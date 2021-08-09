Українець через суд наказав поліцію за незаконну зупинку автомобіля

Водій через суд довів, що його автомобіль зупинили безпідставно, а дії поліцейських кваліфікували як незаконне переслідування

Поліція програла суд водієві, якого зупинили без будь-яких законних причин. При цьому суд не тільки скасував штраф, а й кваліфікував дії поліції як незаконне переслідування. Про це йдеться у рішенні Липовецького районного суду Вінницької області.

Суперечка між патрульною поліцією та водієм сталася на вулиці Ватутіна у Винниці. Поліція зупинила вінничанина, який раніше притягався до відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Тож правоохоронці вирішили перевірити, чи не на підпитку водій цього разу.

Під час зупинки водій попросив повідомити його про причини зупинки. Як причину зупинки інспектори зазначили його «негативну історію» в частині притягнення до відповідальності за керування у стані алкогольного сп’яніння.

На місці зупинки водію повідомили про необхідність проїхати до медичного закладу. Вимагали від нього показати руки на предмет тремтіння, а також плюнути на землю з метою перевірки в`язкості його слини.

Однак після спілкування з водієм інспектори побачили, що жодні ознаки алкогольного сп’яніння були відсутні. Тому на водія склали звичайну постанову за порушення правил дорожнього руху, якого він фактично не вчиняв, що також визнано судом.

Обурений такими діями, водій оскаржив штраф поліції в суді. Суд визнав відсутність з боку водія порушень ПДР та скасував штраф поліції.

Однак цим справа не обмежилася. Суд вирішив детальніше дослідити саме законність зупинки автомобіля працівниками поліції і надати їх діям окремої оцінки.

Переглянувши відеозаписи з камер працівників поліції, суд дослідив, що дійсно – реальною причиною зупинки була наявна в інформаційній базі поліції інформація про керування водієм цього автомобіля в минулому в стані алкогольного сп’яніння.

Також суд дослідив, що окрім «негативної історії» в базах даних поліції, жодних інших законних підстав для зупинки автомобіля у працівників поліції не було.

Суд наголосив: навіть за умови, якщо особа декілька разів вчинила правопорушення, це не дає підстав працівникам поліції її переслідувати та зупиняти безпідставно автомобіль.

За наслідками розгляду справи суд виніс окрему ухвалу, якою передав вказані матеріали на розгляд керівництву поліції. При цьому, суд зобов’язав проінформувати про вжиті відносно працівників поліції заходи щодо притягнення їх до відповідальності.

«Зважаючи на виявлені грубі порушення прав людини, які гарантовані Конституцією, працівників поліції можуть притягнути навіть до кримінальної відповідальності», - зазначають експерти юридичної компанії «Дорожній адвокат».