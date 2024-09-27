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Під час випробувань помітили таємничий електричний позашляховик Audi (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Під час випробувань помітили таємничий електричний позашляховик Audi (фото)
Електричний кросовер Audi проходить тести у Німеччині
фото: autoevolution.com

Електричний кросовер Audi Q6 e-tron Sportback підготували до бездоріжжя

У Німеччині під час тестів сфотографували незвичний електрокросовер Audi. Він нагадує майбутній Audi Q6 e-tron Sportback, проте підготовлений до бездоріжжя. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електромобіль Audi на випробуваннях був у камуфляжі, проте можна розгледіти обтічний силует з аркоподібним дахом, як в Audi Q6 e-tron Sportback.

Електрокару збільшили кліренс та встановили позашляхові шини
Електрокару збільшили кліренс та встановили позашляхові шини
фото: autoevolution.com

Разом із тим, кросовер Audi отримав широкі позашляхові шини (для них знадобилися розширювачі арок), а його кліренс суттєво збільшено. На даху встановили багажник. Фари вирізняються візерунком у вигляді картатого гоночного прапора.

Журналісти Autoevolution стверджують, що це може бути лімітована позашляхова версія Audi Q6 e-tron Sportback – електричний аналог Porsche 911 Dakar та Lamborghini Huracan Sterrato. Його можуть оснастити стандартною 517-сильною установкою з повним приводом від Audi SQ6 e-tron.

Візерунок фар нагадує картатий прапор
Візерунок фар нагадує картатий прапор
фото: autoevolution.com

Електрокар можуть презентувати у жовтні на автошоу у Парижі або взимку під час ралі «Дакар». Як відомо, цьогоріч саме електрифікований кросовер Audi RS Q e-tron переміг у цьому змаганні.

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Джерело
Теги: Audi автомобіль

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