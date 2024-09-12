На продаж виставили унікальний електрокар, який можна не заряджати (фото)

Електромобіль Lightyear 01 оснастили сонячними батареями на даху

У Нідерландах виставили на аукціон електромобіль Lightyear 01 2022 року. Його можна експлуатувати без підзарядки. Про авто розповіли на сайті Troostwijk Auctions.

Компанія Lightyear займалася розробками електрокарів із сонячними батареями. Над первістком Lightyear 01 працювали шість років і у 2022 році модель була готова до виробництва.

Сонячні батареї додають до 70 км запасу ходу за день фото: Lightyear

Електромобіль Lightyear 01 планували продавати за 250 тис. євро, проте через рік компанія збанкрутувала і залишилися лише прототипи моделі. Примітно, що зараз найвища ставка на аукціоні за авто – лише 14 тис. євро.

Lightyear 01 – обтічний 5,1-метровий ліфтбек із витягнутим силуетом. Його кузовні панелі виготовлені з пластику. У нього просторий салон та великий 640-літровий багажник.

177-сильний електромотор дозволяє розганятися до сотні за 10 с та розвивати 160 км/год. Акумуляторна батарея на 60 кВт∙год забезпечує запас ходу у 625 км.

Авто так і не стало серійним фото: Lightyear

Батарею можна заряджати від електромережі, але це не обов’язково. Сонячні панелі на даху забезпечують до 70 км пробігу на день у ясну погоду та 35 км – у похмуру.