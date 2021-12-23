Як уникнути аварії взимку: поліція дала 10 важливих порад водіям

Як уникнути аварії під час ожеледиці

Патрульна поліція порадила, як уникнути аварії, якщо на дорозі ожеледиця

Патрульна поліція дала водіям поради, які допоможуть зменшити шанси потрапити в аварію. Список рекомендацій від поліцейських має наступний вигляд:

1. Не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви.

2. Якщо не впевнені у своїх водійських навичках, краще скористайтеся громадським транспортом.

3. Перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику.

4. Їдьте плавно, уникайте різких рухів кермом, рівномірно й виважено користуйтеся педалями.

5. Тримайте дистанцію і гальмуйте завчасно.

6. Зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість.

7. Пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух).

8. Особливо уважним треба бути на мостах та естакадах, які за низьких температур леденіють.

9. Уважно слідкувати за іншими учасниками руху. Намагайтеся передбачати їхні маневри.

10. Не забувайте, що пішоходи можуть впасти на слизькій поверхні. Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму.