Німці показали, як мікроавтобус перетворити на справжній снігохід

Мікроавтобус MAN TGE отримав гусениці замість коліс для підкорення сніжного бездоріжжя

Німецький виробник комерційної техніки MAN поставив мікроавтобус TGE на гусениці. Такий фургон може їздити по снігу. За словами виробника, встановлення гусениць не потребує спеціального обладнання, тому їх може встановити сам власник машини приблизно за годину.

Гусеничний фургон важчий за свій колісний аналог приблизно на 300 кілограмів. Експериментальний автомобіль оснащено 2-літровим турбодизелем потужністю 177 кінських сил.

Двигун працює в парі з автоматичною коробкою, яка має вісім передач. Однак через гусениці автомобіль не перемикатиметься вище третьої передачі. А максимальна швидкість становить 50 кілометрів на годину.

Також фургону не можна виїжджати на дороги загального користування.