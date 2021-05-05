Німці розповіли, які автомобілі ламаються найчастіше

Інженери з німецького автомобільного клубу ADAC склали рейтинг автомобілів віком до 10 років, які найчастіше доставляють проблеми власникам

Експерти ADAC – німецького автомобільного клубу – склали рейтинг автомобілів віком до 10 років, які найчастіше доставляють проблеми власникам. За основу дослідження була взята статистика відмов автомобілів 25 брендів віком від трьох до десяти років, що сталися за перші кілька місяців 2021 року.

Найбільш ненадійними виявилися 10-річні Kia Ceed з відсотком відмов вузлів і агрегатів 52,7%. Причому, як відзначають в ADAC, до трирічного віку такі автомобілі майже не турбують своїх власників, але потім поступово починають «хандрити».

Експерти відзначили, що лише останні роки будівництва Ceed майже не мають поломок. Тож, якщо ви обираєте новий автомобіль, приводів хвилюватися відносно цієї моделі немає.

На другій позиції розташувався Hyundai i20 з відсотком відмов 42,2%. У випадку з цим міським автомобілем до найбільш частих поломок схильні стартер, дверні замки, а також система запалювання.

У Seat Alhambra та Volkswagen Sharan поломки відбувалися з частотою вище середньої практично у всі роки будівництва: основними причинами були рециркуляція відпрацьованих газів або впорскування AdBlue.

«Приголомшливо погано» виглядав і Smart Forfour, який продається з 2015 року. У автомобілів всіх років виробництва акумулятор надзвичайно часто розряджався.

До переліку гірших автомобілів також увійшли: