Німецькі автовиробники знову в центрі скандалу. Відомі марки спіймали на «сечовій» змові

Лідерів світової автомобільної промисловості спіймали на змові, яка стосується сечовини – рідини, що усуває шкідливі викиди дизельних моторів

Схоже, «Дизейльгейт» нічому не навчив німецьких виробників, які знову опинилися в центрі скандалу. І знову автовиробники спіймалися на махінаціях с дизельними технологіями.

Європейська комісія звинуватила три німецькі компанії у змові. Як стверджує влада Європи, концерни Daimler, BMW і Volkswagen досягли угоди про розміри баків для, так званої, сечовини, або AdBlue – спеціальної рідни, яка яка усуває викиди шкідливих оксидів азоту. «Змовники» прийшли до спільного розуміння щодо середніх витрат AdBlue.

За даними Єврокомісії, виробники знали, що введення більшої кількості AdBlue призведе до більш ефективного очищення від оксиду азоту, однак вважали за краще домовитися про те, що жоден з брендів не стане прагнути до рівня очищення, що перевищує мінімальний стандарт, необхідний за законом.

В результаті компанії визнали винними в обмеженні конкуренції по ключовому параметру - викидів забруднюючих речовин. Компанії не повинні обмежувати свою конкуренцію для досягнення більш високих результатів, ніж потрібно за законом, вони повинні продовжувати конкурувати на благо споживачів.

Виробники визнали свою провину. Тепер їм доведеться сплатити штраф – 875 мільйонів євро.

Цікаво, що штраф отримали лише BMW і Volkswagen. А ось Daimler не заплатить ані копійки, адже, як сказано на сайті Європейської комісії, що саме Daimler повідомив про змову комісії.