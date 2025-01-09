«Укрпошта» оголосила про початок партнерства з популярним китайським маркетплейсом

Платформа Temu вперше запрацювала у Сполучених Штатах у вересні 2022 року

«Укрпошта» доставила більш як 1,5 млн посилок із маркетплейса Temu

«Укрпошта» та китайський маркетплейс Temu оголошують про початок стратегічного партнерства. Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, після пілотного проєкту «Укрпошта» доставила більш як 1,5 млн посилок з китайського маркетплейса. Протягом 1 кварталу 2025 року компанія планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок, який дасть змогу доставляти більш як 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину кордону України.

Як зазначає очільник компанії, «Укрпошта» є лідером ринку експортних посилок.

«Укрпошта» передує й у доставці посилок із Китаю (понад 60% відправлень ми беремо на себе). Наші китайські клієнти досить вибагливі, і комп’ютер вибирає логістичну компанію згідно з якістю та швидкістю доставки. А зазначені цифри свідчать про те, що ми пропонуємо і перше, і друге. А що ж буде після відкриття другого автоматизованого центру!» – каже він.

Смілянський розповів про співпрацю з китайським маркетплейсом скріншот

Temu – маркетплейс, яким керує китайська компанія електронної комерції PDD Holdings. Він пропонує споживчі товари зі значними знижками, які в основному доставляються споживачам безпосередньо з Китаю. Бізнес-модель Temu дозволила йому стати популярним серед споживачів, але також викликала занепокоєння щодо конфіденційності даних, примусової праці, інтелектуальної власності та якості товарів їх маркетплейсу.

Нагадаємо, «Укрпошта» 1 січня повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги. Тепер вони залежать виключно від об’єму.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Згодом генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

До слова, на запит нардепки Ніни Южаніної щодо кількості працівників «Укрпошти», які отримують заробітну плату понад 100 тис. грн на місяць, гендиректор Ігор Смілянський відмовився надавати відповідь. Як зауважила нардепка, «Укрпошта» щомісячно нараховує генеральному директору понад 1,5 млн грн зарплати.