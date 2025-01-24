До Кремля поступово доходить ідея Трампа

Трамп зможе зупинити війну за допомогою Китаю?

Попри те, що Росія на рівні дій ніяк не демонструє запиту на реальний переговорний процес про мир, все ж, стилістика (бадьоре блеяння про національні інтереси) і довга розмова Путіна з Сі свідчить про те, що до Кремля поступово доходить: Трампа не дуже цікавить варіант довгої війни, розтягнутої у часі як найменш ризиковий варіант для Заходу.

Він виходить із великого списку внутрішнього порядку денного і ролі миротворця ззовні.

Тому можна припустити, що адміністрація Трампа дійсно хоче і докладе зусиль/інструментів тиску, щоб зупинити війну.

Інша річ – на яких умовах. І чи вдасться досягти довгострокового миру. Тут уже для нас великий виклик – маю на увазі можливі довгострокові політичні рішення.