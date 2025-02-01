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Новий електрокар продемонстрував рекордно швидку зарядку (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Новий електрокар продемонстрував рекордно швидку зарядку (відео)
Zeekr 7X зарядили за 22 хвилини
фото: скриншот з відео

Електромобіль Zeekr 7X оснащений інноваційною LFP-батареєю

Новий Zeekr 7X встановив світовий рекорд швидкості зарядки серед серійних електромобілів. Батарею кросовера повністю зарядили усього за 22 хвилини. Відео тесту з’явилося на Youtube-каналі Out of Spec Reviews.

Демонстрацію можливостей Zeekr 7X 2025 провели у Китаї. Для цього знадобилася надпотужна зарядна станція.

Інноваційна літій-залізо-фосфатна батарея Zeekr 7X ємністю 100 кВт∙год заряджалася струмом піковою потужністю до 500 кВт. Середня потужність склала 300 кВт.

Для порівняння, нова Tesla Model Y підтримує повільнішу зарядку потужністю 350 кВт. Поповнити запас ходу на 250 км можна за 15 хвилин. Електромобілі Hyundai Ioniq можна підзарядити із 10 до 80% за 18 хвилин.

Zeekr 7X підтримує зарядку потужністю 500 кВт
Zeekr 7X підтримує зарядку потужністю 500 кВт
фото: Zeekr

Нагадаємо, що новий Zeekr 7X – 4,8-метровий кросовер, створений спільно спеціалістами Geely та Volvo. Модель пропонують у 421-сильній задньопривідній та 646-сильній повнопривідній версіях із батареями ємністю 75 та 100 кВт∙год.

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Теги: Електромобілі автомобіль

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