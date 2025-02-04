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Hyundai представили великий електричний кросовер для сім'ї (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Hyundai представили великий електричний кросовер для сім'ї (фото)
Hyundai Ioniq 9 — п'ятиметровий сімейний електрокросовер
фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Ioniq 9 – великий сімейний кросовер із трьома рядами сидінь

Новий Hyundai Ioniq 9 надходить у продаж. Флагманський електрокросовер уже доступний на батьківщині, в Південній Кореї, за ціною від 70,73 млн вон ($48 500). Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

Модель випускають у версіях потужністю 218-430 сил
Модель випускають у версіях потужністю 218-430 сил
фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Ioniq 9 – великий п’ятиметровий кросовер з обтічним дизайном і оригінальними піксельними фарами. Авто є побратимом Kia EV9.

Кросовер Hyundai Ioniq 9 пропонують у версіях на 6 або 7 місць. У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Об’єм багажника становить 620-2462 л, також є 88-літровий передній відсік.

На передній панелі встановлено два дисплеї
На передній панелі встановлено два дисплеї
фото: Hyundai

Базова комплектація Hyundai Ioniq 9 Exclusive включає тризонний клімат-контроль, електропривід і вентиляцію передніх крісел, підігрів сидінь перших двох рядів, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

У топовій версії Calligraphy додано оздоблення шкірою Nappa, проєкцію на лобове скло, вентиляцію сидінь другого ряду і паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.

Доступні версії моделі на 6 і 7 місць
Доступні версії моделі на 6 і 7 місць
фото: Hyundai

Новий Hyundai Ioniq 9 дебютує у задньопривідній 218-сильній модифікації та повнопривідних варіантах на 313 і 430 к. с. Усі вони оснащений батареєю ємністю 110 кВт∙год. Запас ходу за корейським циклом становить 532 км із заднім приводом і 503 км – з повним.

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Теги: Електромобілі Hyundai Hyundai Ioniq

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