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Суд може конфіскувати майно правоохоронця з Харкова на 7,8 млн грн. ДБР назвало причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Суд може конфіскувати майно правоохоронця з Харкова на 7,8 млн грн. ДБР назвало причину
Бюро виявило у користуванні члена родини посадовця люксовий транспортний засіб ціною 3,7 млн грн, а також квартиру у місті Харкові вартістю 5,8 млн грн
фото з відкритих джерел

НАЗК здійснило моніторинг способу життя родини та підтвердило ознаки необґрунтованості активів

У родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати люксовий автомобіль та квартиру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, ДБР на початку 2024 року розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 366-2 КК України щодо можливого недекларування майна правоохоронцем.

Під час слідчих дій працівники Бюро виявили у користуванні члена родини посадовця люксовий транспортний засіб ціною 3,7 млн грн, а також квартиру у місті Харкові вартістю 5,8 млн грн.

Аналіз законних доходів та заощаджень родини правоохоронця свідчить, що вони були спроможні накопичити активів на суму близько 1,6 млн грн. Ця сума лише частково покриває витрати на придбання вказаного майна. Походження інших коштів в сумі 7,8 млн грн не відома.

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило моніторинг способу життя родини правоохоронця та підтвердило наявність ознак необґрунтованості активів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до ВАКС про визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Нагадаємо, працівники Державне бюро розслідувань викрили угруповання до якого входили посадовці однієї з територіальних громад Харківщини. Вони заволоділи майже 20 млн грн, які призначалися для ремонту доріг. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2023 році заступник голови однієї з територіальних громад ініціював укладання 12 договорів на ремонт місцевих доріг з двома заздалегідь визначеними підприємствами.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн. Таким чином, ознаки недостовірних відомостей знайдені в кожній другій з перевірених декларацій.

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Теги: прокуратура ремонт автомобіль розслідування

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