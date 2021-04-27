Один зі світових автовиробників поставив хрест на дизелях

Дизельний Renault Duster – один з найпопулярніших кросоверів в Україні

Французька Renault більше не буде інвестувати кошти в створення дизельних двигунів

Глава Renault Лука де Мео заявив, що автовиробник припинив розробку дизельних двигунів. Це означає, що компанія більше не буде інвестувати в проекти зі створення агрегатів нового покоління.

Як повідомляє видання Automotive News, пріоритетним завданням для автовиробника стане розвиток гібридних і повністю електричних силових установок.

Ще в 2020 році Renault визнала двигуни на «важкому» пальному безперспективними. В компанії вважають, що ера дизельних двигунів добігає кінця. Тоді ж стало відомо, що протягом п'яти років автовиробник може повністю відмовитися від дизелів на користь гібридів.

Очікується, що до 2025 року частка електричних і гібридних автомобілів Renault в загальному обсязі продажів досягне 15%, а до 2030 року – 30%.

В Україні дизельні автомобілі Renault користуються високим попитом. Наприклад більшість кросоверів Renault Duster, що продається на місцевому ринку, оснащується саме дизельними моторами.

Проте, українським покупцям не варто хвилюватися. Компанія поки що не збирається повністю відмовлятися від дизелів. Існуючі моделі двигунів продовжать адаптувати під сучасні екологічні вимоги.

Раніше від розробки нових дизельних агрегатів відмовилися Honda, Mitsubishi, Nissan, Porsche і Volvo, А Audi пішла ще далі і відмовилася від створення не тільки класичних дизельних двигунів наступного покоління, а й бензинових.

Jaguar в свою чергу має намір до 2025 року повністю перейти на електромотори, а в Ford називають інші терміни: модельну лінійку американської марки повністю електрифікують до 2030 року.