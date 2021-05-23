Позашляховик Toyota перетворили на броньовик

Із Toyota Land Cruiser зробили броньований автомобіль на вісім місць

Південноафриканська SVI Engineering зробила з Toyota Land Cruiser 79 восьмимісний броньовик. Кузов спроектований з нуля за всіма канонами створення куленепробивних машин; з'явилися бійниці і люк у даху, який служить запасним виходом.

Дверей всього три, але в салоні вагонного типу немає перегородок.

Базова версія здатна пережити обстріл з автомата Калашникова, а поліпшена дозволить уберегти від підриву ручних гранат і невеликих мін.

Цільова аудиторія моделі – поліція, охоронні фірми і служби конвоїв.

Двигун, трансмісія і система повного приводу стандартні: під капотом 205-сильний (430 Нм) турбодизель V8 4.5, який працює в зв'язці з «механікою».

Ціна перетворення Land Cruiser на броньовик залежить від призначення автомобіля і стану донора. Наприклад, трансформація в восьмимісний позашляховик обійдеться мінімум в 128 тисяч доларів.