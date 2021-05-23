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    Позашляховик Toyota перетворили на броньовик

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    Броньований Toyota Land Cruiser 79 - Позашляховик Toyota перетворили на броньовик
    Броньований Toyota Land Cruiser 79

    Із Toyota Land Cruiser зробили броньований автомобіль на вісім місць

    Південноафриканська SVI Engineering зробила з Toyota Land Cruiser 79 восьмимісний броньовик. Кузов спроектований з нуля за всіма канонами створення куленепробивних машин; з'явилися бійниці і люк у даху, який служить запасним виходом.

    Дверей всього три, але в салоні вагонного типу немає перегородок.

    Базова версія здатна пережити обстріл з автомата Калашникова, а поліпшена дозволить уберегти від підриву ручних гранат і невеликих мін.

    Цільова аудиторія моделі – поліція, охоронні фірми і служби конвоїв.

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    Позашляховик Toyota перетворили на броньовик
    Позашляховик Toyota перетворили на броньовик
    Позашляховик Toyota перетворили на броньовик
    Позашляховик Toyota перетворили на броньовик
    Позашляховик Toyota перетворили на броньовик
    Позашляховик Toyota перетворили на броньовик
    Позашляховик Toyota перетворили на броньовик
    Позашляховик Toyota перетворили на броньовик

    Двигун, трансмісія і система повного приводу стандартні: під капотом 205-сильний (430 Нм) турбодизель V8 4.5, який працює в зв'язці з «механікою».

    Ціна перетворення Land Cruiser на броньовик залежить від призначення автомобіля і стану донора. Наприклад, трансформація в восьмимісний позашляховик обійдеться мінімум в 128 тисяч доларів.

    Теги: Toyota Land Cruiser
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    Позашляховик Toyota перетворили на броньовик