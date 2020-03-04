  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Авто

    Renault презентувала бюджетний електромобіль

    • Розсилка
    Dacia Spring - Renault презентувала бюджетний електромобіль
    Dacia Spring

    Новинка буде продаватися під брендом Dacia

    Концерн Renault презентував нову модель – бюджетний електричний кросовер Spring. Виробництвом новинки буде займатися румунський підрозділ компанії – Dacia, яка випускає добре відомі в Україні Duster, Logan та Sandero.

    Dacia Spring зможе проїжджати без підзарядки близько 200 кілометрів, що за сучасними мірками, м’яко кажучи, небагато. Наприклад, Tesla Model S здатна на одному заряді батареї здолати близько 600 кілометрів.

    Яку батарею отримає «Спрінг», поки невідомо. Можна припустити, що електрокар будуть оснащувати силовою установкою від електромобіля Renault Twingo Z.E. Це означає, що новинка отримає електричний двигун потужністю 82 кінські сили та акумулятор ємністю 22 кіловат-години.

    Скільки коштуватиме Dacia Spring, теж невідомо. Але виробник обіцяє, що це буде найдоступніший електромобіль в Європі. Хоча важко уявити, що в «Рено» зможуть запропонувати більш дешевий електрокар, ніж Citroen Ami.

    Чи буде Spring представлений в Україні? Це ще одне питання без відповіді. Хоча враховуючі той факт, що французи до українського ринку електромобілів ставляться скептично, можна припустити, що новинка з’явиться у нас нескоро.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Renault презентувала бюджетний електромобіль
    Renault презентувала бюджетний електромобіль
    Renault презентувала бюджетний електромобіль
    Renault презентувала бюджетний електромобіль
    Renault презентувала бюджетний електромобіль
    Renault презентувала бюджетний електромобіль
    Renault презентувала бюджетний електромобіль

    Електромобілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ