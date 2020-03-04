Renault презентувала бюджетний електромобіль



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Dacia Spring

Новинка буде продаватися під брендом Dacia

Концерн Renault презентував нову модель – бюджетний електричний кросовер Spring. Виробництвом новинки буде займатися румунський підрозділ компанії – Dacia, яка випускає добре відомі в Україні Duster, Logan та Sandero.

Dacia Spring зможе проїжджати без підзарядки близько 200 кілометрів, що за сучасними мірками, м’яко кажучи, небагато. Наприклад, Tesla Model S здатна на одному заряді батареї здолати близько 600 кілометрів.

Яку батарею отримає «Спрінг», поки невідомо. Можна припустити, що електрокар будуть оснащувати силовою установкою від електромобіля Renault Twingo Z.E. Це означає, що новинка отримає електричний двигун потужністю 82 кінські сили та акумулятор ємністю 22 кіловат-години.

Скільки коштуватиме Dacia Spring, теж невідомо. Але виробник обіцяє, що це буде найдоступніший електромобіль в Європі. Хоча важко уявити, що в «Рено» зможуть запропонувати більш дешевий електрокар, ніж Citroen Ami.

Чи буде Spring представлений в Україні? Це ще одне питання без відповіді. Хоча враховуючі той факт, що французи до українського ринку електромобілів ставляться скептично, можна припустити, що новинка з’явиться у нас нескоро.