Скільки людей загинуло на дорогах з початку року: поліція назвала цифру

Найбільше людей – 70% від загальної кількості – загинуло у ДТП через перевищення безпечної швидкості

Кількість аварій на українських дорогах зросла на 6%

З початку року в Україні зафіксовано майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими. Про це пише Авто24, з посиланням на Департамент патрульної поліції. 813 осіб загинуло у цих ДТП. Також суттєво збільшилась кількість ДТП з постраждалими з вини дітей – у 1,4 рази цьогоріч. Найбільше таких ДТП сталося на Львівщині.

Трійку антилідерів за кількістю ДТП з постраждалими другий рік поспіль очолює Дніпропетровщина, де сталося 637 таких випадків – 10% від загальної кількості по країні. Кількість ДТП тут зросла на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Львівщина посідає друге місце з 586 ДТП з постраждалими (9%), а Київ замикає трійку антилідерів – 534 випадки (8%). Найбільший приріст ДТП з постраждалими за рік зафіксовано у Херсонській (+26%), Миколаївській ( +23%) та Рівненській областях (+23%).

Найбільше людей – 70% від загальної кількості – загинуло у ДТП через перевищення безпечної (не тієї, що встановлена правилами) швидкості (430) та порушення правил маневрування (136)

Варто зазначити, що кількість ДТП з постраждалими за участю дітей зростає рік до року. Так, 956 таких аварій сталося за перші чотири місяці 2024 року – майже на чверть більше, ніж за аналогічний період торік.

Нагадаємо, вчора у Києві сталася аварія внаслідок якої авто перевернулося на дах.

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці сталася аварія, від удару машина перевернулася на дах. Біля місця аварії стояло три швидкі і декілька машин поліції.