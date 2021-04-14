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    Skoda оновила популярний кросовер

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    Skoda Kodiaq - Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda Kodiaq
    Фото з відкритих джерел

    Чеська марка презентувала оновлену версію кросовера Skoda Kodiaq

    Skoda представила оновлений Kodiaq – один з найпопулярніших автомобілів марки. Кросовер змінився зовні, отримав нові опції, став комфортніше і повернув версію RS.

    Kodiaq – третя за популярністю модель «Шкоди» за підсумками 2020 року. А всього з моменту його запуску в серію заводи в Чехії, Китаї та Індії випустили понад 600 тисяч примірників.

    Рестайлінг покликаний пожвавити інтерес покупців, але до нього підійшли з обережністю. І головне тут – злегка підкоригована зовнішність. У кросовера новий передній бампер з L-образними вставками.

    Фари – в «базі» йдуть світлодіодні, а за доплату їх можна вперше замінити на матричні LED Matrix.

    Корму «Кодіака» відтепер прикрашає новий спойлер і бампер з імітацією дифузора. Ліхтарям - теж світлодіодним - поміняли наповнення, але зберегли C-подібний рисунок.

    В салоні нововведень теж вистачає. З'явилося інше кермо: з двома спицями для звичайних версій або з трьома для Sportline і RS.

    Нова контрастна строчка на сидіннях і розширене фонове підсвічування, яка тепер висвітлює кишені в дверях (білий колір) і простір для ніг (можна вибрати один з десяти відтінків).

    До того ж відтепер можна замовити ергономічні передні крісла. Вони будуть набиті піною з ефектом пам'яті, оснащені підігрівом, вентиляцією, масажем і електричним регулюванням.

    Для варіантів Ambition і Style запропонована оббивка сидінь з вторинної сировини.

    В оснащення кросовера також увійдуть:

    • мультимедійна система з екраном діагоналлю до 9,2 дюйма;
    • цифрова приладова панель з екраном 10,15 дюйма (опція);
    • адаптивний круїз-контроль, який працює на швидкостях до 210 кілометрів на годину.

    Базовим двигуном для моделі стане 1,5-літровий бензиновий на 150 кінських сил, який вміє відключати половину циліндрів, поєднується з шестиступінчастою «механікою» і переднім приводом.

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    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер
    Skoda оновила популярний кросовер

    Крім нього, в гамі є:

    • бензиновий, 2 літри, 190 кінських сил;
    • дизель, 2 літри, 150 кінських сил;
    • дизель, 2 літри, 200 кінських сил.

    Всі дволітрові мотори працюють у зв’язці з «роботом» DSG. Привід може бути переднім, або повним.

    Окремо стоїть «спортивний» Kodiaq RS. Він вперше пропонується з дволітровим бензиновим мотором потужністю 245 кінських сил.

    На додаток до нового мотору Kodiaq RS отримав 20-дюймові колеса з оригінальним малюнком, стандартні матричні фари і спортивні сидіння з оббивкою з мікрофібри.

    До європейських дилерів оновлені кросовери почнуть надходити в липні цього року.

    Теги: кросовери Skoda Kodiaq
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