Skoda оновила популярний кросовер

Чеська марка презентувала оновлену версію кросовера Skoda Kodiaq

Skoda представила оновлений Kodiaq – один з найпопулярніших автомобілів марки. Кросовер змінився зовні, отримав нові опції, став комфортніше і повернув версію RS.

Kodiaq – третя за популярністю модель «Шкоди» за підсумками 2020 року. А всього з моменту його запуску в серію заводи в Чехії, Китаї та Індії випустили понад 600 тисяч примірників.

Рестайлінг покликаний пожвавити інтерес покупців, але до нього підійшли з обережністю. І головне тут – злегка підкоригована зовнішність. У кросовера новий передній бампер з L-образними вставками.

Фари – в «базі» йдуть світлодіодні, а за доплату їх можна вперше замінити на матричні LED Matrix.

Корму «Кодіака» відтепер прикрашає новий спойлер і бампер з імітацією дифузора. Ліхтарям - теж світлодіодним - поміняли наповнення, але зберегли C-подібний рисунок.

В салоні нововведень теж вистачає. З'явилося інше кермо: з двома спицями для звичайних версій або з трьома для Sportline і RS.

Нова контрастна строчка на сидіннях і розширене фонове підсвічування, яка тепер висвітлює кишені в дверях (білий колір) і простір для ніг (можна вибрати один з десяти відтінків).

До того ж відтепер можна замовити ергономічні передні крісла. Вони будуть набиті піною з ефектом пам'яті, оснащені підігрівом, вентиляцією, масажем і електричним регулюванням.

Для варіантів Ambition і Style запропонована оббивка сидінь з вторинної сировини.

В оснащення кросовера також увійдуть:

мультимедійна система з екраном діагоналлю до 9,2 дюйма;

цифрова приладова панель з екраном 10,15 дюйма (опція);

адаптивний круїз-контроль, який працює на швидкостях до 210 кілометрів на годину.

Базовим двигуном для моделі стане 1,5-літровий бензиновий на 150 кінських сил, який вміє відключати половину циліндрів, поєднується з шестиступінчастою «механікою» і переднім приводом.

Крім нього, в гамі є:

бензиновий, 2 літри, 190 кінських сил;

дизель, 2 літри, 150 кінських сил;

дизель, 2 літри, 200 кінських сил.

Всі дволітрові мотори працюють у зв’язці з «роботом» DSG. Привід може бути переднім, або повним.

Окремо стоїть «спортивний» Kodiaq RS. Він вперше пропонується з дволітровим бензиновим мотором потужністю 245 кінських сил.

На додаток до нового мотору Kodiaq RS отримав 20-дюймові колеса з оригінальним малюнком, стандартні матричні фари і спортивні сидіння з оббивкою з мікрофібри.

До європейських дилерів оновлені кросовери почнуть надходити в липні цього року.