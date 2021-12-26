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    Стартували продажі бюджетного японського електромобіля

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    Toyota почала продажі бюджетного електромобіля - Стартували продажі бюджетного японського електромобіля
    Toyota почала продажі бюджетного електромобіля
    фото з відкритих джерел

    Toyota розпочала продажі маленького бюджетного електромобіля C+pod

    Невеличкий двомісний електрокар Toyota C+pod тепер можуть придбати всі охочі. Раніше вони були доступні лише для представників муніципальних служб, або для корпоративних клієнтів.

    Маленький сітікар коштуватиме трохи більше ніж $14 тис. За рік лімітованих продажів, електрокар зарекомендував себе дуже добре. Тому японці вирішили запустити його у масове виробництво. Про це виробник повідомляє на своєму офіційному сайті.

    Модель створена для нетривалих поїздок містом, тому габарити у неї навіть менші ніж у Smart ForTwo: в довжину він 2,5 метра, а ширина та висота – 1,3 та 1,6 метра.

    Конструкція кузова виготовлена з металу, а ось всі накладні панелі відлиті з пластику, тож автомобіль досить легкий – усього 670 кг у базовій комплектації.

    Toyota C+pod
    Toyota C+pod

    Для того, щоб зекономити хоч трохи простору у салоні, інженери прибрали центральний тунель. Монохромний дисплей відображає усі важливі показники, а всі інші опції авто керуються традиційними аналоговими кнопками. Звісно, за таку ціну у базовій комплектації не буде кондиціонеру та навіть електропривода скла.

    В рух електрокар приводить невеличкий електромотор потужністю 12,5 кінських сил. Акумулятор у автомобіля також невеликий – 9,06 кіловат-годин. Та не дивлячись на невелику ємність, від одного заряду електромобіль може проїхати 150 кілометрів.

    Щоб поповнити запас енергії, знадобиться 16 годин.

    Для тих, хто любить комфорт, Toyota пропонує топову версію C+pod. Вона матиме всі сучасні опції та традиційний кондиціонер, та коштує вона не набагато більше – $15 тис.

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    Теги: Електромобілі Toyota
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    Стартували продажі бюджетного японського електромобіля